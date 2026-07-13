В Молдове регистрируется сезонная дефляция.

В июне 2026 года официальная статистика зарегистрировала месячное снижение средних потребительских цен на 0,1%, благодаря чему годовая инфляция замедлилась с 6,8% до 6,5%.

Сезонная дефляция в Молдове обычно фиксируется в летние месяцы благодаря постепенному удешевлению плодоовощной продукции. Не стал исключением и нынешний год, передает logos-pres.md

По данным Национального бюро статистики, за месяц средние потребительские цены на продукты питания и непродовольственные товары показали снижение по 0,3%, что в совокупности замедлило инфляционное давление. Однако не все базовые позиции оказали дезинфляционное влияние.

Наиболее заметное месячное снижение средних потребительских цен на продукты питания было зафиксировано на овощи – на 12,2% и куриные яйца – на 5,8%. В то же время средние потребительские цены выросли на фрукты – на 5,5% и на молоко и молочные продукты – на 0,8%.

В непродовольственном секторе за июнь наиболее значительное снижение средних потребительских цен было отмечено на топливо и моторное топливо – на 4,6%, в результате снижения цен на дизельное топливо (на 10,1%), бензин (на 6,9%), сжиженный газ (на 2,4%).

При этом в июне 2026 года по сравнению с маем 2026 года средние потребительские цены на строительные материалы выросли на 0,8%, на одежду – на 0,6%, на обувь – на 0,5%. В сфере услуг за этот период средние потребительские цены на услуги пассажирских перевозок выросли на 1,6% (включая международные пассажирские авиаперевозки – на 2,2%).

Годовая инфляция – 6,5%

В целом за последние 12 месяцев продовольственная инфляция составила 5,7%. Наиболее заметный рост цен зафиксирован на: яйца – на 27,9%, овощи – на 15,4%, пшеничный хлеб – на 6,6%, молоко и молочные продукты – на 5,0%, фрукты – на 4,0%, мясо, мясные изделия и консервы – на 2,3%, растительное масло – на 3,6%. При этом средние потребительские цены на сахар снизились примерно на 2,9%.

В сегменте непродовольственных товаров средние потребительские цены в июне за год выросли примерно на 6,5% по сравнению с июнем 2025 года.

При этом наиболее значительный рост зафиксирован для топлива и моторного топлива — на 19,1% (включая дизельное топливо — на 38,9%, бензин — на 24,0%, сжиженный газ — на 14,2%), одежды — на 4,9%, обуви — на 4,8%, строительных материалов — на 4,4% и лекарств — на 3,3%.

В сфере услуг, предоставляемых населению, средние потребительские цены за последние 12 месяцев выросли на 7,4%.

Наиболее значительный рост по сравнению с июнем 2025 года зафиксирован в сфере пассажирских перевозок – на 27,7%, регулируемых тарифах на электроснабжение – на 15,2%, услугах общественного питания – на 10,8%, водоснабжении и канализации – на 7,0%.

В то же время, по сравнению с июнем прошлого года, регулируемые тарифы на услуги по энергоснабжению снизились на 17,0%, а на природный газ — на 13,9%.