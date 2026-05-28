В Молдове продолжают снижаться цены на топливо: литр бензина будет стоить менее 31 лея.

Таким образом, бензин подешевеет на 30 банов и будет стоить 30,91 лея за литр, а дизельное топливо подешевеет на 29 банов - до 28,67 лея за литр.

Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.

НАРЭ будет устанавливать цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожания, так и удешевления топлива.