В Молдове остановили работу 145 молдавских электростанций

В 10:00 были остановлены 145 электростанций, работающих на условиях свободного рынка, поскольку они не имели возможности продавать свою энергию через OPEM.

Об этом пишет logos-pres.md

Это не было связано с техническими неисправностями, а стало результатом ситуации, с которой молдавский рынок никогда прежде не сталкивался:

— межсистемная пропускная способность с Украиной, как обычно, остается ограниченной в течение всего дня;

— правила рынка, вступившие в силу 1 июля, изменили роль «Энергокома» по отношению к агрегаторам;

— и эти же правила позволяют цене дисбаланса уходить в отрицательную зону при избыточном предложении в системе.

То есть свободные производители возобновляемой энергии, не имеющие долгосрочных контрактов по поставкам по фиксированным ценам в течение 15 лет, вынуждены были отключить производство чтобы избежать издержек, превышающих доход от продажи.

На платформе ENTSO-E сегодня в течение десяти последовательных интервалов, с 8:00 до 17:00, когда производство достигает максимума, для экспорта было выделено 0 МВт.. Мощность снова появилась в 18:00, выросла до 150 МВт в 20:00- 21:00, затем упала к полуночи. То есть в часы пиковой выработки доступная для экспорта энергия была равна нулю. Сегодняшний временной интервал, затронутый проблемой, касается не только солнечной энергетики.

Согласно профилю выработки на 5 июля, этот день выдался ветреным, и ветропарки, согласно графику, работают в тот же интервал, когда система испытывает трудности с размещением избытка.

Производители ветровой энергии, с этой точки зрения, находятся в той же ситуации, что и производители солнечной энергии — снижение пропускной способности межсистемного соединения на границе Молдова-Украина/Румыния-Молдова в равной степени влияет на обе технологии.

Это явление выходит за пределы Молдовы. Одновременное увеличение мощностей возобновляемой энергетики в Украине, Румынии и Молдове приводит к тому, что в выходные дни избыток выработки одновременно возникает во всех трех системах.

Это отчасти объясняет как отрицательные цены на румынском рынке, так и ограничения, применяемые украинской стороной: каждая система управляет своим собственным избытком возобновляемой энергии в том же календарном интервале, а межсистемное соединение, рассчитанное в другом контексте, достигает предела, когда все три системы одновременно сталкиваются с избыточной выработкой.

Это региональная проблема, порожденная быстрыми темпами энергетического перехода на всей территории, а не изолированное явление молдавского рынка. И уже, судя по всему, не за горами то время, когда потребители электроэнергии в Молдове смогут иногда получать её по отрицательным ценам.