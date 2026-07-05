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logos.press.md logologos
5 Июля 2026, 20:00
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В Молдове остановили работу 145 молдавских электростанций

В 10:00 были остановлены 145 электростанций, работающих на условиях свободного рынка, поскольку они не имели возможности продавать свою энергию через OPEM.

Сегодня остановили работу 145 молдавских электростанций.
Сегодня остановили работу 145 молдавских электростанций.

Об этом пишет logos-pres.md

Это не было связано с техническими неисправностями, а стало результатом ситуации, с которой молдавский рынок никогда прежде не сталкивался: 

— межсистемная пропускная способность с Украиной, как обычно, остается ограниченной в течение всего дня; 

— правила рынка, вступившие в силу 1 июля, изменили роль «Энергокома» по отношению к агрегаторам; 

— и эти же правила позволяют цене дисбаланса уходить в отрицательную зону при избыточном предложении в системе. 

То есть свободные производители возобновляемой энергии, не имеющие долгосрочных контрактов по поставкам по фиксированным ценам в течение 15 лет, вынуждены были отключить производство чтобы избежать издержек, превышающих доход от продажи. 

На платформе ENTSO-E сегодня в течение десяти последовательных интервалов, с 8:00 до 17:00, когда производство достигает максимума, для экспорта было выделено 0 МВт.. Мощность снова появилась в 18:00, выросла до 150 МВт в 20:00- 21:00, затем упала к полуночи. То есть в часы пиковой выработки доступная для экспорта энергия была равна нулю. Сегодняшний временной интервал, затронутый проблемой, касается не только солнечной энергетики. 

Согласно профилю выработки на 5 июля, этот день выдался ветреным, и ветропарки, согласно графику, работают в тот же интервал, когда система испытывает трудности с размещением избытка. 

Производители ветровой энергии, с этой точки зрения, находятся в той же ситуации, что и производители солнечной энергии  — снижение пропускной способности межсистемного соединения на границе Молдова-Украина/Румыния-Молдова в равной степени влияет на обе технологии. 

Это явление выходит за пределы Молдовы. Одновременное увеличение мощностей возобновляемой энергетики в Украине, Румынии и Молдове приводит к тому, что в выходные дни избыток выработки одновременно возникает во всех трех системах. 

Это отчасти объясняет как отрицательные цены на румынском рынке, так и ограничения, применяемые украинской стороной: каждая система управляет своим собственным избытком возобновляемой энергии в том же календарном интервале, а межсистемное соединение, рассчитанное в другом контексте, достигает предела, когда все три системы одновременно сталкиваются с избыточной выработкой. 

Это региональная проблема, порожденная быстрыми темпами энергетического перехода на всей территории, а не изолированное явление молдавского рынка. И уже, судя по всему, не за горами то время, когда потребители электроэнергии в Молдове смогут иногда получать её по отрицательным ценам.

Источник
logos.press.md logologos
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