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logos-press.md logologos-press
26 Сентября 2026, 08:45
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В Молдове НДС на посылки до 150 евро будет платить посредник

Посредник будет обязан исчислять и уплачивать НДС, а также действовать в соответствии с новым специальным режимом от имени и за счет налогоплательщика.

В Молдове НДС на посылки до 150 евро будет платить посредник.
В Молдове НДС на посылки до 150 евро будет платить посредник.

Это положение содержится в проекте бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2027 год, который утвержден парламентом в первом чтении, сообщает logos-press.md

Порядок регистрации посредника в качестве плательщика НДС, ее аннулирования и изменения данных для применения специального режима налогоплательщиками определен проектом приказа, который предложен для публичных консультаций. Они продлятся до 25 сентября 2026 года.

В проекте установлено, что нерезиденты-плательщики НДС смогут применять специальный режим дистанционной продажи импортируемых товаров только посредством назначения посредника. Если посредник представляет нескольких налогоплательщиков, то каждому из них будет присвоен индивидуальный регистрационный код.

Документ прописывает также порядок включения посредника в реестр таких кодов, его учета и исключения из данного реестра, а также формы, которые он должен представлять в ГНС и др.

Утвержденные положения вступят в силу со дня их опубликования в МО.

Напомним, в Молдове запланировано применение с 1 октября 2026 года НДС к импортируемым товарам стоимостью, не превышающей 150 евро.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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