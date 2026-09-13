В Молдове налоговые долги будут взыскивать со счетов физлиц.

С 1 января 2027 года Государственная налоговая служба сможет отправлять инкассовые поручения по долгам физлиц, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, аналогично тому, как это происходит в отношении юрлиц.

Поручения будут иметь силу исполнительных документов, а взыскание будет обращено на платежные/банковские счета, если физлицо располагает ими (за некоторыми исключениями), пишет logos-pres.md

Это положение включено в проект бюджетно-налоговой политики – 2027. Процедура выставления инкассовых поручений будет аналогична предусмотренной ст. 197 НК. То есть, их отправка может осуществляться, начиная со дня, следующего за днем возникновения задолженности либо днем, когда обнаружена недоимка.

Инкассовое поручение ГНС исполняется в течение 24 часов с момента его получения. Согласно Исполнительному кодексу, документ будет направлен в организацию, где работает физлицо либо получает вознаграждение, пенсию, стипендию или другие доходы, с требованием удержать суммы, указанные в нем.

Ранее сообщалось, что предприятия могут избежать блокировки счетов из-за налоговых долгов в случае, если они возникли по вине государства. Это исключение из общего правила, которое сегодня действует в случаях, когда Государственная налоговая служба применяет инкассовые распоряжения и приостанавливает операции по счетам компаний.