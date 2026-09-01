В Молдове на проекты по исследованию биоразнообразия выделят €100 тысяч.

Европейское партнерство Biodiversa+ открыло новый международный конкурс исследовательских проектов BiodivFuture, в рамках которого для научных команд из Молдовы предусмотрен бюджет в размере €100 тыс.

Финансирование смогут получить два проекта — до €50 тыс. на каждый, пишет logos-pres.md

В информации Национального агентства по исследованиям и развитию (ANCD) отмечается, что конкурс посвящен исследованию так называемых новых экосистем – систем, формирующихся под воздействием изменений окружающей среды и человеческой деятельности, а также их влияния на биоразнообразие и социально-экономические процессы.

Конкурс «Новые экосистемы: биоразнообразие, социально-экологические последствия и будущие траектории» ориентирован на транснациональные исследовательские проекты, результаты которых могут использоваться в разработке практических решений и государственной политики.

В числе приоритетов – изучение причин и факторов изменений экосистем, биологических последствий этих изменений, а также рисков, возможностей и компромиссов, связанных с нынешними и будущими социально-экологическими трансформациями.

Исследования могут проводиться в наземных, пресноводных, морских и прибрежных экосистемах в любых регионах мира.

Проекты должны использовать комплексные, системные и междисциплинарные подходы и соответствовать целям Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию.

Три направления исследований

Конкурс охватывает три основных направления.

Первое – функционирование новых экосистем. В этом направлении предлагается исследовать механизмы функционирования новых экосистем, их взаимодействие с социальными, культурными и экономическими процессами, а также подходы к сохранению и повышению биоразнообразия.

Второе – траектории перехода к новым экосистемам. Речь идет об анализе реалистичных и устойчивых сценариев развития экосистем и связанных с ними социально-экологических процессов в условиях неопределенности.

Третье – выгоды от биоразнообразия и справедливость. Исследования должны быть посвящены, в частности, справедливому распределению выгод, связанных с биоразнообразием, и формированию инклюзивных траекторий социально-экологических преобразований.

Заявки будут отбирать в два этапа

Конкурс предусматривает обязательную подачу предварительных заявок на первом этапе. Консорциумы, прошедшие отбор, смогут представить полные проектные предложения на втором этапе.

Заявки подаются через Electronic Proposal Submission System (EPSS), на английском языке. Их будут оценивать независимые эксперты.

Конкурс был открыт 9 сентября 2026 года. Подать предварительные предложения необходимо до начала ноября 2026 года, а полные заявки — до начала апреля 2027 года.

Для молдавских исследовательских команд ключевым условием конкурса является участие в международных консорциумах, поскольку речь идет именно о транснациональной программе исследований.



