В Молдове могут упростить импорт топлива и закупки энергоресурсов.

Ограничения на экспорт, упрощение импорта энергоносителей и топлива, а также процедур закупок — одни из мер, которые власти рассматривают на период ЧП. Об этом заявил глава Наццентра управления кризисами Серджиу Дьякону.

По его словам, меры необходимы, чтобы сохранить запасы топлива, защитить бытовых потребителей и обеспечить безопасность критической инфраструктуры, пишет tv8.md

«Проблемы на Ближнем Востоке сохраняются, а война в Украине привела к серьёзному дефициту дизельного топлива. (...) Его недостаточно для обеспечения холодного сезона. Нарушены и логистические цепочки в Чёрном море. Мы не знаем, что будет дальше», — заявил Дьякону.

На этом фоне правительство попросит парламент разрешить при необходимости отступать от требований законодательства, чтобы стабилизировать рынок и не допустить дефицита топлива.

Власти также хотят предотвратить возможный рост цен выше психологической отметки в 40 леев за литр.

Дьякону пояснил, что речь не идет о возможности принимать решения без контроля. По его словам, все решения Национальной комиссии по управлению кризисами должны будут в течение 72 часов передаваться правительству вместе с обоснованиями. Парламент также сможет контролировать процесс.

«Исключены любые схемы или отступления от установленных норм без контроля», — заверил Дьякону.

Конкретные меры будут зависеть от ситуации на рынке и возможностей бюджета. Их цель — не допустить кризиса на рынке топлива и ограничить рост цен.

Ранее правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней. Теперь инициативу должен рассмотреть парламент.