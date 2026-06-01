logos.press.md
1 Июня 2026, 09:50
1 454
В Молдове минимальная зарплата может стать предметом коллективных переговоров

Минимальная заработная плата станет предметом прямых переговоров на уровне компании, отрасли или региона. Это означает переход от централизованного регулирования к модели, основанной на автономии социальных партнеров.

Проект закона об «адекватных минимальных зарплатах» официально наделяет профсоюзы и патронаты правом вести коллективные переговоры для установления размера минимальной заработной платы, адаптированного к экономическим реалиям конкретной отрасли или предприятия. Документ уже поступил в парламент и сейчас рассматривается в постоянных комиссиях, сообщает logos-press.md

Переговоры будут проходить путем заключения коллективных соглашений и трудовых договоров, посредством которых работодатели и представители работников будут определять условия оплаты труда в зависимости от специфики деятельности. Государство берет на себя обязательство продвигать этот процесс и контролировать охват коллективными переговорами: если этот показатель упадет ниже порога в 80%, правительство будет обязано вмешаться, разработав план действий для его повышения.

Минимальная заработная плата, утверждаемая постановлением правительства, станет лишь базовым уровнем. Остальные условия и размеры оплаты труда будут определяться в ходе прямого диалога между социальными партнерами, что гарантирует их автономию при обсуждении условий труда и уровня жизни.

Источник
