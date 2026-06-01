В Молдове миллион леев направят на общественные инициативы для активного долголетия.

Один миллион леев был выделен из государственного бюджета на поддержку 11 проектов, посвященных активному долголетию, в рамках десятого выпуска Программы малых грантов.

Программа реализуется министерством труда и социальной защиты, передает logos-pres.md

По результатам оценки 50 заявок, поданных некоммерческими организациями со всей страны, были отобраны инициативы, направленные на улучшение качества жизни пожилых людей путем развития цифровых и экономических навыков, содействия трудоустройству и продвижения волонтерства.

11 организаций-победителей будут реализовывать проекты в течение 6 месяцев. Среди них: Ассоциация «Anenii Noi-Dor», Ассоциация местной инициативной группы «Lunca Răutului», общественные объединения «Filipeni Acasă», «Puhoacea Nistreană», «Vis și Realitate», «Asociația Băștinașilor din comuna Manta-Acasă cu Dor», «Comunele Căzănești și Vadul-Leca», «Centrul Internațional de Colaborare și Dezvoltare PHOENIX», «Casa Părintească», «Smart Women» и «Liga Civică».

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару подчеркнула в ходе церемонии вручения сертификатов, что данная программа вносит существенный вклад в снижение изоляции пожилых людей и создание более инклюзивных сообществ.

«Через эту программу мы поддерживаем местные инициативы, которые способствуют созданию сообществ, более инклюзивных и дружелюбных к пожилым людям, а вовлеченность организаций гражданского общества доказывает, что на местном уровне существует всё больше примеров солидарности и ответственности», — заявила Наталья Плугару.