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bani.md logobani
4 Июля 2026, 16:00
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В Молдове каждый третий дом не имеет водопровода, а половина домов — канализации

Жилищный фонд Республики Молдова продолжил увеличиваться в 2025 году, однако сотни тысяч домов по-прежнему остаются без базовых коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики (НБС).

В Молдове каждый третий дом не имеет водопровода, а половина домов — канализации.
В Молдове каждый третий дом не имеет водопровода, а половина домов — канализации.

По состоянию на 1 января 2026 года в Молдове было зарегистрировано 1,365 млн жилых помещений, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Общая площадь жилищного фонда достигла 93,4 млн квадратных метров, увеличившись на 1,7%, передает bani.md

Несмотря на рост жилищного фонда, только 68,2% жилых помещений подключены к водопроводу. Это означает, что около 434 тысяч домов и квартир до сих пор не обеспечены централизованным водоснабжением.

Аналогичная ситуация наблюдается и с канализацией. Лишь 66,1% жилых помещений подключены к канализационной сети, тогда как почти 463 тысячи домов и квартир остаются без этой услуги.

Согласно данным НБС, к системе центрального отопления подключены 47,3% жилых помещений, а 91,3% обеспечены природным или сжиженным газом.

Более половины жилищного фонда страны — 54,8% — расположено в сельской местности. Там насчитывается 748 тысяч жилых помещений, тогда как в городах — 617,4 тысячи.

По структуре жилищного фонда наиболее распространены трехкомнатные квартиры и дома — они составляют 35,9% от общего числа. Далее следуют двухкомнатные (32,6%), жилье с четырьмя и более комнатами (20,6%) и однокомнатные квартиры или студии (10,9%).

Источник
bani.md logobani
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