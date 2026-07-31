В Молдове электроэнергию ветропарков будут покупать по 1,25 лея за кВт·ч.

Энергия, вырабатываемая новыми ветряными электростанциями, которые планируется построить в Молдове, может закупаться по средней цене 1,2467 лея за кВт·ч — примерно на 13% ниже максимального тарифа, установленного НАРЭ.

Такой результат был получен по итогам второго аукциона на развитие до 170 МВт ветряных мощностей, которые будут дополнены системами хранения энергии, пишет bani.md

Министерство энергетики сообщает, что после вскрытия финансовых предложений были отобраны семь заявок, представленных четырьмя инвесторами. Они предусматривают строительство ветряных электростанций общей мощностью 179 МВт и систем хранения энергии емкостью 162,5 МВт·ч.

«Средневзвешенная цена отобранных предложений составляет 1,2467 лея за кВт·ч, что эквивалентно 62,04 евро за МВт·ч. Самая низкая предложенная цена — 1,2398 лея за кВт·ч, а самая высокая среди отобранных предложений — 1,2528 лея за кВт·ч», — уточняет Министерство энергетики.

Полученная средняя цена примерно на 13% ниже максимального порога в 1,44 лея за кВт·ч, установленного НАРЭ, а также ниже показателя первого аукциона, проведенного в 2025 году. Тогда средневзвешенная цена составила 1,3280 лея за кВт·ч, или 67,2 евро за МВт·ч.

Интерес инвесторов значительно превысил выставленную на конкурс мощность. Всего были допущены 16 предложений от девяти инвесторов — на строительство ветряных электростанций общей мощностью более 423 МВт и систем хранения емкостью свыше 305 МВт·ч.

«Результаты подтверждают высокий интерес инвесторов и конкурентоспособность аукционного процесса», — отмечает ведомство.

Далее аукционная комиссия скорректирует мощность последнего отобранного предложения, чтобы общая присужденная мощность не превышала установленный лимит в 170 МВт. После этого будут утверждены окончательные результаты и определены победители.

Отобранные инвесторы получат статус крупных производителей, имеющих право на поддержку, и гарантию закупки произведенной электроэнергии сроком на 15 лет. Новые проекты также будут оснащены аккумуляторными системами хранения энергии, которые позволят эффективнее использовать возобновляемую энергию и будут способствовать балансировке энергосистемы.