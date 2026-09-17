В Молдове электроэнергия может подорожать из-за дефицита электричества в регионе.

Министр энергетики Дорин Жунгиету предупредил, что цена на электроэнергию в регионе в ближайшее время может вырасти на фоне дефицита энергии и зависимости от газа при производстве электроэнергии.

По словам министра, дефицит электроэнергии в регионе является значительным, и часть его покрывается за счет использования газовых электростанций. Произведенная таким образом энергия стоит дороже, что напрямую влияет на конечную цену, сообщает realitatea.md

«В регионе предельная цена на электроэнергию определяется ценой на газ», — объяснил Жунгиету.

Министр отметил, что гидрологическая ситуация на Днестре и Дунае может оказать дополнительное давление на цены. Если уровень производства гидроэлектроэнергии останется низким, существует значительная вероятность того, что цена на электроэнергию вырастет, поскольку на нее в значительной степени влияет стоимость газа.

В то же время возобновляемая энергетика способствует снижению влияния высоких цен. Однако с приближением холодного сезона производство солнечных электростанций снизится, что увеличит необходимость в альтернативных источниках энергии в часы пикового потребления.

Жунгиету считает, что Молдова должна ускорить инвестиции в системы хранения энергии, чтобы в часы пиковой нагрузки возникала меньшая потребность в импорте.

Министр отметил, что в 2025 году наша страна практически полностью импортировала необходимый объем электроэнергии, включая электроэнергию, закупаемую у Молдавской ГРЭС. В настоящее время доля импорта снизилась и составляет примерно 70–77%.

«Бывают дни, когда мы производим внутри страны 30–40%, а импортируем из Румынии и Украины», — заявил министр.

В среднем в течение этого года около 70% электроэнергии, потребляемой в Молдове, импортируется. Значительная часть этого импорта необходима в часы пиковой нагрузки — утром и вечером, когда электроэнергия стоит дороже.

В этих условиях Министерство энергетики выступает за одновременное развитие нескольких видов мощностей: возобновляемых электростанций, систем хранения энергии и гибких газовых электростанций, которые смогут производить электроэнергию внутри страны в периоды максимального потребления.