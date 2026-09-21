В Молдове актуализируют правила оформления почтовых отправлений.

Таможенная служба Молдовы обновила правила оформления международных почтовых отправлений в связи с гармонизацией процедур с нормами ЕС и введением нового налогообложения товаров с зарубежных маркетплейсов.

Соответствующий проект регламента, устанавливающего новый порядок декларирования, таможенного оформления и контроля международных почтовых отправлений, включая посылки, поступающие в страну в рамках электронной торговли, представлен ведомством для ознакомления, замечаний и предложений, передает logos-pres.md

Напомним, введение нового механизма налогообложения импортируемых товаров, приобретаемых на зарубежных маркетплейсах, запланировано ввести с 1 октября 2026 г.

Новый регламент регулирует импорт, экспорт и возврат посылок, их временное хранение, механизм установления и сбора импортных платежей, процедуры, применяемые к экспорту посылок, обязанности участников, вовлеченных в процесс таможенного оформления международных почтовых отправлений и проведение таможенного контроля.

Требования регламента будут распространяться на госпредприятие Poșta Moldovei, а также на частные почтовые компании, курьерские службы и операторов экспресс-доставки. Таможенная служба и почтовые операторы будут обмениваться данными в электронном формате. Операторы должны будут передавать в таможенный офис предварительные сведения об отправлениях через информационную систему ASYHUB не менее чем за один час до их представления при ввозе или вывозе.

Согласно проекту, все таможенные процедуры будет централизованно выполнять специализированный таможенный пост Chișinău 4 – PVI Poșta.