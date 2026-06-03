theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
3 Июня 2026, 13:22
4 771
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кодекс о правонарушениях введут санкции, касающиеся обменных касс

В Кодекс о правонарушениях будут перенесены санкции, применяемые к собственникам обменных касс за обход правил валютных операций.

В Кодекс о правонарушениях введут санкции, касающиеся обменных касс.
В Кодекс о правонарушениях введут санкции, касающиеся обменных касс.

Это действие предусматривает проект поправок в Кодекс о правонарушениях, подготовленный Министерством юстиции для повышения эффективности регулирования и контроля предпринимательской деятельности. Публичные обсуждения документа пройдут до 23 июня, пишет logos-pres.md

Мера предпринимается в контексте более широкого намерения властей  по расширению полномочий контролирующих органов, устранению пробелов и дублирования норм, а также их актуализации и уточнении. Она  касается  санкций за нарушение правил в налоговой, таможенной, банковской и других сферах.

Так, в кодекс будут введены санкции за необоснованный отказ отменить валютную операцию и нарушение срока возврата денег, полученных в рамках нее.

В документ войдут также санкции,  предусмотренные за изменение в течение рабочего дня курсов валют при покупке и/или продаже наличных. Имеются в виду случаи, при которых потребители до начала операции по новым курсам не были проинформированы.

Сюда же отнесут и штрафы, предусмотренные за несоблюдение условий отображения или некорректное отображение на рекламном табло информации о курсах покупки и продажи.

Авторы поправок считают, что корректировки защитят потребителей от злоупотреблений и недобросовестных практик в этой сфере.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте