В Кодекс о правонарушениях введут санкции, касающиеся обменных касс.

Это действие предусматривает проект поправок в Кодекс о правонарушениях, подготовленный Министерством юстиции для повышения эффективности регулирования и контроля предпринимательской деятельности. Публичные обсуждения документа пройдут до 23 июня, пишет logos-pres.md

Мера предпринимается в контексте более широкого намерения властей по расширению полномочий контролирующих органов, устранению пробелов и дублирования норм, а также их актуализации и уточнении. Она касается санкций за нарушение правил в налоговой, таможенной, банковской и других сферах.

Так, в кодекс будут введены санкции за необоснованный отказ отменить валютную операцию и нарушение срока возврата денег, полученных в рамках нее.

В документ войдут также санкции, предусмотренные за изменение в течение рабочего дня курсов валют при покупке и/или продаже наличных. Имеются в виду случаи, при которых потребители до начала операции по новым курсам не были проинформированы.

Сюда же отнесут и штрафы, предусмотренные за несоблюдение условий отображения или некорректное отображение на рекламном табло информации о курсах покупки и продажи.

Авторы поправок считают, что корректировки защитят потребителей от злоупотреблений и недобросовестных практик в этой сфере.