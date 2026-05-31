В ходе проверки страховых компаний выявлены задержки выплат и скрытые нарушения.

Регулятор проанализировал более 22 тысяч дел по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) за период с 1 января по 30 сентября 2025 года. Результаты неутешительны: нарушения процедур и сроков обнаружены у большинства проверенных операторов рынка, передает rupor.md

Согласно отчету НКФР, подавляющее большинство заявлений все же укладывается в рамки закона:

54,4% (11 975 дел) — урегулированы и оплачены в течение 30 дней;

72,8% — закрыты в срок до 45 дней;

91,4% — полностью уложились в максимальный законный срок до 90 дней.

Несмотря на высокий общий процент вовремя закрытых дел, комиссия зафиксировала тысячи фактов затягивания процедур на разных этапах:

срыв сроков осмотра: в 849 случаях (3,9%) компании не уложились в 5 рабочих дней для констатации ущерба;

задержка решений: в 1 059 делах (4,8%) решения по выплатам принимались с опозданием;

проблемы с уведомлением: самое частое нарушение — 3 141 факт (14,3%) превышения 5-дневного срока информирования пострадавших;

прямая просрочка выплат: 1 239 компенсаций (5,6%) были выплачены позже законных 90 дней;

нарушение финального дедлайна: в 5 072 случаях (23%) страховщики нарушили правило выплаты денег в течение 10 дней после вынесения официального решения.

При этом в НКФР подчеркнули: часть задержек по выплатам произошла по вине самих автовладельцев, которые вовремя не предоставили банковские реквизиты или другие документы.

«Подобные нарушения напрямую ущемляют права граждан и подрывают доверие к страховому сектору», — отмечают в НКФР.

Регулятор обязал все компании устранить недочеты и рекомендовал:

внедрить жесткий мониторинг соблюдения законных сроков;

улучшить качество коммуникации с клиентами и автоматизировать обмен данными;

провести дополнительное обучение для профильных сотрудников.

Пострадавшим в ДТП автовладельцам комиссия настоятельно рекомендует внимательно, правильно и в полном объеме заполнять все бланки, а также оперативно передавать страховщикам актуальные данные для перевода средств.