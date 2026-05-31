В яблочном бизнесе Молдовы грядут структурные перемены.

В мае медийный лейтмотив европейским прогнозам яблочного бизнеса-2026 задала знаковая публикация в авторитетном специализированно издании Fresh Plaza c цепляющим заголовком: «Ущерб от заморозков в Восточной Европе может привести к удвоению цен на яблоки в следующем сезоне», передает logos-pres.md

Почин был подхвачен и развит сельскохозяйственными СМИ. Некоторые из них в уходящем месяце сообщили со ссылкой на экспертные оценки, что урожай-2026 яблока в Польше – а именно эта важная «яблочная держава» Евросоюза в контексте весенних заморозков упоминается чаще всего – может сократиться на 50%. Ровно по такому же сценарию развивались события в начале прошлого сезона.

Весной 2025 в информационном поле Европы (не только в СМИ, но и на главном форуме – конференции Prognos Fruit) польская корпоративная среда прогнозировала урожай-2025 в пределах 3,4-3,6 млн тонн. И сетовала на то, что яблочному бизнесу Польши никак не удается вернуться к прежнему гроссмейстерскому показателю – 4-4,5 млн тонн продукции. Но уже летом оценка урожая выросла до 3,8-3,9 млн тонн, а к концу года в интерпретации оптимистов все-таки перевалила сакральный рубеж в 4 млн тонн.

В конце мая нынешнего года польские садоводы на «внутренних семинарах» сходятся во мнении: ситуация вовсе не так плоха, как представлялась зимой (когда отмечались морозы – 20 градусов и ниже) и весной (когда ночная температура в отдельных воеводствах на севере страны опускалась глубоко ниже нуля).

В южных и юго-восточных «яблочных регионах» потерь от погодных стрессов пока нет совсем, или же они не велики. То есть, с точки зрения количества и качества урожая яблока нынешний сезон в Польше может оказаться, как минимум, не хуже, чем прошлый. Сходная или даже более позитивная картина наблюдается и в других основных странах-производителях яблока в ЕС (Италия, Франция, Германия, Австрия).

И все это (ключевой момент!) на фоне ожидания существенного повышения цен на яблоки урожая-2026 в Европе. Потенциальная фрустрация, однако. Особенно если принять во внимание, что, к примеру, та же Польша традиционно поставляет яблоки на рынок Румынии, который активно стремятся освоить экспортеры яблок из Республики Молдова.

Прогноз в Молдове: осторожность прежде всего

Как отметил в интервью Logos Press госсекретарь минсельхозпищепрома (MAIA) Василе Шарбан, по оценке на середину мая потенциальный урожай яблока в Молдове оценивается на уровне 450 тыс. тонн. Повреждение плантаций весенними заморозками есть, но их размер уточняется. Запасы влаги в почве садов – в среднем не менее 90% от средней многолетней нормы. (Оценка была актуальна для ситуации до сильных осадков последней декады мая, в данный момент уровень запасов выше).

Агрономы утверждают, что существенный ущерб весенние заморозки нанесли лишь яблоневым садам в низинах, которые закладывались по принципу «где у фермера есть свободная земля», а не исходя их агрономических рекомендаций. В определенном смысле хуже то, что из-за прохладной, влажной и ветреной погоды в Молдове процесс опыления садов опять был слабым.

Также сдвинулись вперед сроки высокой опасности градобития. Все это вкупе создает значительные риски – не столько для количества, сколько для качества урожая. Хотя сотрудники ассоциации «Moldova Fruct» отмечают, что в данный момент передовые хозяйства отрасли прилагают большие усилия для качественного проведения агротехнологических операций (прореживание, защита растений от болезней и др.). В Ассоциации «Moldova Fruct» считают, что более-менее определенные прогнозы относительно урожая-2026 пока (до стадии «июньского биологического опадания плодов») выстраивать рано.

В данный момент представители организации считают корректным с профессиональной точки зрения ограничиться предположением, что в нынешнем году урожай яблока будет выше прошлогоднего. Летом прошлого года «Moldova Fruct» оценила будущий урожай яблок в 277 тыс. тонн, на 31% ниже урожая-2024 (404 тыс. тонн).

В конце года организация скорректировала оценку в сторону увеличения – до 300 тыс. тонн. С этой точки зрения прогноз министерства можно счесть умеренно оптимистичным. В том смысле, что на протяжении последних пяти-семи лет в Молдове урожай выше 400 тыс. тонн можно отнести к среднему, так как были сезоны, когда урожай оценивался на уровне 600 тыс. тонн и даже выше.

Структура рынка Молдовы: грядут перемены

Внутренний «свежий рынок». Это наименее четко оцениваемый сегмент яблочного рынка Молдовы. Рыночные операторы уже много лет оценивают его в диапазоне 40-50 тыс. тонн. Хотя, не исключено, что это один из многочисленных стереотипов, так как население страны точно не увеличивается, его покупательская способность – тоже.

Хотя яблоко было и остается сравнительно доступным (самым дешевым семечковым фруктом) в Молдове (да и в Европе в целом). В годы с нормальным и высоким урожаем яблок его потребление – за счет высокого предложения и снижающихся цен – можно предположить, возрастает.

Внутренний рынок «индустриального яблока»

Согласно оценке Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Speranța Con, производством яблочного сока и концентрата в Молдове занято 7 фабрик. Их мощность переработки яблока – около 600 тыс. тонн, но фактически они сезонно перерабатывают этого сырья в среднем 300-370 тыс. тонн (период 2022-25 гг.). В этот период в Молдове производилось порядка 45-55 тыс. тонн концентрата.

Для понимания масштаба: в Румынии производится до 5 тыс. тонн яблочного концентрата, в Украине 90-125 тыс. тонн, в Польше — 250-400 тыс. тонн, в Китае от 350-650 тыс. тонн. В прошлом, сравнительно неурожайном году, объем переработки яблока составил около 290 тыс. тонн, производство яблочного концентрата – 47 тыс. тонн. В текущем году в секторе промпереработки яблока наметились структурные изменения.

По расчетам Speranța Con, до нынешнего сезона лидирующую тройку отрасли формировали TB Fruit (Единец) с рыночной долей в закупке промышленного яблока около 40%, Alfa-Nistru (Сорока) – 25% и Orhei-Vit (Орхей) – 19%. В данный момент на стадии оценки находится сделка по приобретению компанией Orhei-Vit промышленной базы фабрики Natur Bravo (Купчинь) — №4 в списке операторов отрасли с долей до 10% в общем объеме закупки промышленного яблока в Молдове.

Покупатель намеревается в ближайшее время инвестировать в завершение сделки и подготовку фабрики к новому сезону переработки яблока, однако прежде он должен заручиться позитивным решением на этот счет Совета по конкуренции РМ.

Как прокомментировали Logos Press ситуацию в администрации Orhei-Vit, компания давно планировала обзавестись полноценной производственной базой на «яблочном севере» страны. В этом контексте возникшую возможность приобрести промбазу Natur Bravo можно считать соответствующей стратегическим целям компании.

Фермеры севера Молдовы давно ожидают размещения производственной площадки Orhei-Vit в их регионе, поскольку компания, в отличие от своих конкурентов, кроме «фокуса на яблоке» является крупным переработчиком сливы, томатов и других плодовых культур. Это создает для фермеров предпосылки увеличить ассортимент и товарные объемы плодоовощных культур, снизить коммерческие риски сбыта продукции, более рационально использовать свою землю.

«В последние несколько лет все большую роль в системе агробизнеса занимает логистика, в частности — ширина «транспортных плеч», — отмечает генеральный директор Orhei-Vit Борис Ефимов. – С этой точки зрения, чем меньше расстояние от сада до ворот фабрики – тем лучше, так как затраты на доставку снижаются. Соответственно, появляются ресурсы на прирост закупочной цены сырья.

Так же имеет смысл подчеркнуть, что стратегия нашей компании предполагает быстрые расчеты и нулевые долги перед фермерами к окончанию сезона перед фермерами». В свою очередь, руководство «Moldova Fruct» считает, что чем больше количество действующих фабрик по производству яблочного концентрата – тем шире конкурентная среда и, как результат, шанс на повышение закупочных цен на промышленное яблоко в Молдове.

Экспорт яблок. Этот сегмент в структуре молдавского рынка яблок тоже в последние годы довольно подвижен. Так, если еще лет пять назад хорошим результатом считался экспорт на высокомаржинальные внешние рынки (Евросоюз, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии) нескольких тысяч тонн молдавских яблок, то в последние два сезона масштаб поставок в этих направлениях исчисляется десятками тысяч тонн. Причем из этого объема основную долю поглощают страны Евросоюза. Это реальный успех.

Вместе с тем, доля поставок яблок из Молдовы на рынки СНГ все равно до последнего времени оставалась очень значительной – не менее 60%. В нынешнем году власти Молдовы приняли юридическое решение вывести страну из этого блока и уже денонсировали ряд соглашений по линии СНГ. В отраслевых организациях плодоводов сохраняется надежда на двусторонние межправительственные соглашения со странами блока и, соответственно, на прежний доступ к традиционным рынкам сбыта фруктов. Насколько реалистичен такой сценарий «только бизнеса» — покажет ближайшее будущее.

В любом случае, молдавским садоводам необходим «запасной вариант: если свежее яблоко — условно, обычного, «социального» качества – не удастся продать на рынки стран СНГ, должен быть верный шанс продать его на переработку не по бросовой цене.