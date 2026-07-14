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Infotag.md logoInfotag
14 Июля 2026, 08:42
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В городах Молдовы сократилось строительство нового жилья

Тренд строительства нового жилья в сельских районах Республики Молдова показывает незначительное движение вверх в отличие от строительства квартир в городах и столице.

В городах Молдовы сократилось строительство нового жилья.
В городах Молдовы сократилось строительство нового жилья.

В сельской местности сохраняется положительная тенденция возведения новых жилых домов: количество введенных в эксплуатацию зданий за последние четыре года увеличилось с 980 до 1003, пишет infotag.md

Как отмечают эксперты и риелторы, в городах, особенно это касается столицы Молдовы – Кишиневе, количество построенных в 2025 г. квартир уменьшилось на 1,6 тыс. по сравнению с 2024 г. и на 4,1 тыс. по сравнению с 2023 г.

Официальные данные статистики свидетельствуют о том, что количество новых домов в городах сократилось с 3,4 тыс. до 2,3 тыс.

Объем площадей в новых квартирах, введенных в эксплуатацию, сократился с 258 тыс. квадратных метров в 2024 г. до 114 тыс. квадратных метров в 2025 г. Общий объем строительных работ в 2025 г., согласно данным Национального бюро статистики, составил 23,8 млрд леев. Это на 5 млрд леев больше, чем в 2024 г.

В 2025 г. 11,5 млрд леев было потрачено на строительство новых зданий. Это на 3 млрд леев больше, чем в 2024 г., составляя 48,5% от общего объема строительства в минувшем году. На работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту в минувшем году было потрачено свыше 6 млрд леев, на капитальный ремонт - 5,4 млрд леев.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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