В Energocom рассказали, почему не закупили больше газа по низкой цене.

Республика Молдова не закупила весной дополнительные объемы природного газа по более низким ценам, поскольку тогдашние прогнозы указывали на дальнейшее снижение стоимости топлива.

Кроме того, большая часть газа, закупаемого Energocom, приобретается по контрактам с индексируемой ценой, которая определяется не в день подписания договора, а перед месяцем поставки, передает tv8.md

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Energocom Еуджениу Бузату в эфире передачи «Cutia Neagră».

По словам Бузату, компания уже обеспечила необходимые объемы газа на весь газовый год 2025–2026, то есть до октября 2026 года. Газ закупается по форвардным контрактам с поставкой в будущем, однако его стоимость остается индексируемой.

«Допустим, мы купили бы газ тогда. Цена все равно формируется за день до начала поставки. Это не имеет значения. Мы обеспечиваем поставки продукции. Фактическая цена определяется в результате индексации», — пояснил Еуджениу Бузату.

Цена будет рассчитана как среднее арифметическое средневзвешенных цен, зафиксированных в течение июля. Поэтому даже если бы объемы были законтрактованы в феврале или марте, когда газ стоил дешевле, это не означало бы, что Молдова получила бы именно ту цену, которая действовала в день заключения контракта.

«Тенденция была направлена на снижение цен, и в такой ситуации было бы неправильно покупать газ на спотовом рынке и затем хранить его. Это уже совсем другой процесс. Закачка газа в хранилища и его хранение стоят денег», — отметил Бузату.

По его словам, тогдашние прогнозы также предполагали дальнейшее снижение цен летом и в течение газового года 2026–2027. В определенный момент котировки форвардных контрактов опускались примерно до 25 евро за мегаватт-час. По оценке Бузату, если бы тенденция сохранилась и конфликт на Ближнем Востоке не обострился, цены могли бы удержаться на уровне 25–27 евро за мегаватт-час.

Конфликт на Ближнем Востоке изменил прогнозы

Ситуация на рынке изменилась после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая вызвала новые колебания и рост цен. В результате оптимистичные прогнозы, существовавшие в феврале и марте, не оправдались.

Еуджениу Бузату отметил, что закупка газа на спотовом рынке с последующим хранением была бы рискованным и дорогостоящим решением в тот момент, когда рынок ожидал дальнейшего снижения цен.

Компания Energocom обратилась с запросом о пересмотре тарифа после того, как зафиксировала отрицательное финансовое отклонение в размере 109 миллионов леев в регулируемой деятельности по поставке природного газа бытовым потребителям.