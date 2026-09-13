В августе доходы фрилансеров сократились на 2%.

В прошлом месяце независимые предприниматели зафиксировали доход более 45 млн леев. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Пресс-служба ведомства уточняет, что 3861 уведомление об едином налоговом платеже за август 2026 года было сформировано и доставлено фрилансерам по электронным адресам, указанным ими при регистрации деятельности в качестве независимого предпринимателя, пишет logos-pres.md

При этом общая сумма дохода, зафиксированного независимыми предпринимателями в августе, составила 45 275 724,30 леев, а сумма рассчитанного единого налога – 6 797 804,74 леев. Это на 1,8 % меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Около 54,91% независимых предпринимателей зафиксировали операции на банковских счетах. Из них 115 налогоплательщиков использовали наличные и контрольное оборудование, подключенное к системе электронного учета продаж. Общая сумма собранных наличных составила 1 394 290 леев.

ГНС напоминает: если в течение июля налогоплательщики представили некорректные налоговые квитанции или документы с неверными данными, получили возвраты/возмещения стоимости оказанных услуг или средства, не связанные с деятельностью независимого предпринимателя, они могут запросить изменение платежного поручения в любом управлении Государственной налоговой службы.

По данным ГНС, на 11 сентября 2026 года зарегистрировано 3678 независимых предпринимателей, а сумма уплаченного ими за 8 месяцев единого налога составляет 26 292 641,87 леев.