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ipn
14 Июня 2026, 17:00
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Управляющие добровольных пенсионных фондов обязаны иметь уставный капитал в €1 млн

Согласно проекту закона, разработанному НКРФ, управляющие добровольных (негосударственных) пенсионных фондов должны будут располагать минимальным уставным капиталом в размере 1 млн евро, а не таким, как теперь, в 125 тысяч евро.

Управляющие добровольных пенсионных фондов обязаны иметь уставный капитал в €1 млн.
Управляющие добровольных пенсионных фондов обязаны иметь уставный капитал в €1 млн.

Эта мера является частью пакета поправок, направленных на приведение национального законодательства в соответствие с нормами Европейского союза в области добровольных (негосударственных) пенсионных фондов, – передаёт ipn.md

Авторы законопроекта утверждают, что повышение требований к капиталу укрепит финансовую стабильность и пруденциальную способность управляющих фондами. Одновременно предложено исключить обязательство по созданию фонда гарантии взносов, поскольку капитал большего размера уже сам по себе доказывает платёжеспособность администратора.

Законопроект также вводит новые правила доступа к добровольной пенсии. Право на пенсию будет предоставлено после достижения 60 лет и накопления минимального личного капитала, при этом отменяется действующее условие об уплате не менее 60 ежемесячных взносов.

Документ регулирует и методы выплаты добровольной (негосударственной) пенсии. Получатели смогут выбрать ежемесячную пенсию пожизненно, периодические выплаты или полное снятие накопленной суммы. В случае инвалидности, смерти или невыполнения условий накопленные средства могут быть выплачены в полном объёме, поэтапно (в рассрочку) или переданы назначенным получателям (бенефициарам).

Кроме того, проект расширяет правовую базу для добровольных пенсий введением понятия персональных пенсионных фондов, членство в которых осуществляется индивидуально, без привязки к трудовым отношениям. Предусмотрены также правила трансграничного перевода пенсий и сохранения прав, накопленных работающими в других государствах лицами.

Источник
ipn
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