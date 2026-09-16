У государства нет денег на возврат НДС: обязательства превысили 10 млрд леев.

На данном этапе государство не может позволить себе существенно расширить механизм возврата НДС из-за отсутствия необходимых бюджетных ресурсов для покрытия этих выплат.

Об этом заявила госсекретарь Министерства финансов Корина Алекса в ходе публичных консультаций по законопроекту об упрощении налогового и таможенного законодательства, сообщает bani.md

По ее словам, власти хотели бы предложить более быстрый график расширения возврата НДС, однако нынешние бюджетные ограничения не позволяют этого сделать.

«Мы не можем взять на себя обязательство по процессу возврата, не имея источников покрытия для этих возмещений в том объеме, в котором они могут возникнуть», — заявила Корина Алекса.

Госсекретарь отметила, что Министерство финансов пытается продвигаться постепенно, в зависимости от доступного бюджетного пространства, и намерено пересмотреть концепцию механизма возврата НДС, чтобы со временем объемы возмещения могли увеличиваться.

«Мы делаем небольшие, но уверенные шаги в этом направлении, по мере того как нам позволяют бюджетные параметры», — сказала Алекса.

Параллельно Министерство финансов работает над внедрением европейской директивы в сфере НДС. По словам госсекретаря, новый законопроект планируется представить в относительно короткие сроки, однако полная реализация новых правил будет увязана с процессом вступления в Европейский союз.

Корина Алекса объяснила, что некоторые положения могут быть введены раньше, если власти и представители бизнеса придут к выводу, что их можно применять без существенных рисков для администрирования и бюджета.

«Что касается общего графика по аспектам, регулируемым директивой, мы скорее приближаемся к 2030 году», — уточнила она.

Министерство финансов намерено продолжить консультации с представителями бизнеса и экспертами перед поэтапным введением новых правил, чтобы изменения могли внедряться с учетом административных возможностей и имеющихся ресурсов.

В то же время Корина Алекса отметила, что на данном этапе обязательства государства перед различными сегментами экономики превышают 10 млрд леев. Это ограничивает возможности для быстрого расширения механизмов возврата НДС.