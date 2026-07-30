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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 09:21
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Центральные и столичные власти объединятся против уличной торговли

Власти договорились скоординировать действия для борьбы с незаконной уличной торговлей. Об этом было заявлено в ходе встречи, состоявшейся в офисе ГНС.

Центральные и столичные власти объединятся против уличной торговли.
Центральные и столичные власти объединятся против уличной торговли.

В совещании приняли участие представители Управления торговли, услуг и общественного питания, Управления полиции, районных администраций и управлений налогового обслуживания муниципия Кишинёва, а также руководство Государственной налоговой службы, передает logos-pres.md

Открывая заседание, замдиректора Государственной налоговой службы Петру Гричук отметил важность укрепления сотрудничества между ведомствами, уполномоченными в данной сфере. Оно будет способствовать соблюдению налогового законодательства, защите потребителей и поддержанию конкурентной бизнес — среды, подчеркнул он. 

В ходе обсуждений, касавшихся незаконной  деятельности в зонах, где высок риск несанкционированной уличной торговли, специалисты проанализировали профилактические аспекты, а также определили совместные меры для противодействия этому феномену. 

Участники договорились о постоянном мониторинге подобных зон для обеспечения справедливой и прозрачной деловой среды. 

Что сегодня делают столичные власти 

Сегодня муниципальный совет утверждает правила, которые определяют зоны, где уличная торговля запрещена, — в историческом центре, в парках, на тротуарах, рядом с учебными заведениями, памятниками архитектуры. 

Примэрия организует аукционы, посредством которых распределяются места для легальных мобильных точек (киосков, лотков). Это позволяет получать доход в бюджет. 

Кроме того, муниципальная полиция совместно с представителями претур регулярно проверяет улицы. По итогам составляются протоколы: за торговлю без разрешения, без регистрации бизнеса, с нарушением санитарных норм. На нарушителей налагают штрафы.

Источник
logos.press.md logologos
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