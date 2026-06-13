Три молдавские компании получили право экспортировать инкубационные яйца в Украину.

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), проверка, проведённая Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, подтвердила соответствие молдавских предприятий требованиям санитарных норм и прослеживаемости, необходимым для международной торговли, передает rupor.md

По итогам оценки три молдавские компании были включены в список операторов, которым разрешён экспорт инкубационных яиц на украинский рынок.