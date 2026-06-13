13 Июня 2026, 12:14
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Три молдавские компании получили право экспортировать инкубационные яйца в Украину
В ANSA отмечают, что выход на рынок Украины может способствовать росту экспорта и расширению рынков сбыта для производителей птицеводческой отрасли.
По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), проверка, проведённая Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, подтвердила соответствие молдавских предприятий требованиям санитарных норм и прослеживаемости, необходимым для международной торговли, передает rupor.md
По итогам оценки три молдавские компании были включены в список операторов, которым разрешён экспорт инкубационных яиц на украинский рынок.