Тофилат: Отсутствие накопительных мощностей создаёт нагрузку на энергосистему.

Молдова уже превысила целевой показатель по возобновляемым источникам энергии, установленный на 2030 год, но отсутствие систем хранения рискует превратить избыток энергии, производимой в течение дня, в проблему для энергосистемы.

Об этом заявил эксперт по энергетике Серджиу Тофилат во время тематической дискуссии об ограничениях и возможностях возобновляемой энергетики в Республике Молдова, сообщает ipn.md

По словам эксперта, в Комплексном национальном плане по энергетике и климату установлен целевой показатель в 976 МВт установленных мощностей возобновляемой энергетики и 30% доли «зелёной» энергии в конечном потреблении к 2030 году. Однако на конец апреля 2026 года Республика Молдова уже зарегистрировала 1044 МВт установленных мощностей, превысив установленный целевой показатель, особенно в сегменте солнечной и ветровой энергетики.

За последние пять лет установленная мощность солнечной и ветровой энергетики увеличилась более чем в десять раз, с 97,5 МВт в 2021 году до более чем 1015 МВт в марте 2026 года, а производство возобновляемой энергии за первые три месяца текущего года было почти в три раза выше, чем за весь 2021 год, достигнув 242 000 МВт·ч.

Серджиу Тофилат утверждает, что Республика Молдова уже сталкивается с избытком энергии в течение дня и дефицитом до 600 МВт в часы пик. Покрытие дефицита ограничено наличием единственного прямого соединения с Румынией — линии Вулканешты-Исакча. Дополнительные мощности будут обеспечены линией Бельцы-Сучава, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2030 год. «Энергию, произведённую в течение дня, необходимо накапливать, чтобы использовать её утром и вечером, когда потребление и цены наиболее высоки», — подчеркнул эксперт по энергетике.

Он отметил, что дисбаланс между производством и потреблением отражается и на динамике цен на региональных энергетических рынках.

Анализ цен на бирже OPCOM показывает, что в течение дня, особенно весной и летом, цены могут падать до очень низких или даже отрицательных уровней, в то время как вечером они значительно повышаются. В отдельные периоды цены превышали 400-500 евро/МВт*ч, а в холодное время года были зафиксированы значения более 800 евро за МВт*ч.

По словам эксперта, 44% возобновляемых источников энергии получают поддержку в рамках таких программ, как фиксированные тарифы и гарантированные цены, а оставшиеся 56% работают на свободном рынке. В условиях энергетического избытка в течение дня производители без поддержки подвергаются риску не окупить свои инвестиции, в то время как потребители несут издержки компенсационных механизмов и энергии, закупленной по гарантированным ценам.

В этом контексте эксперт считает, что развитие возобновляемой энергетики должно быть связано с инвестициями в системы хранения энергии, новые межсетевые соединения и правила рынка, адаптированные к новым реалиям. Без них избыточная энергия, производимая в течение дня, может привести к дисбалансу в системе, убыткам для производителей и дополнительным затратам для потребителей.