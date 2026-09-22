Тофан: У нас фактически нет денег, но компенсации получат больше семей.

По словам премьер-министра, в последние годы власти тратили от 2,5 до 3,5 млрд леев на компенсации в холодный период, сообщает unimedia.info

«Я делал заявления, в которых говорил, что мы больше не можем позволить себе такие большие компенсации, как в предыдущие годы, потому что в предыдущие годы мы тратили от 2,5 до 3,5 миллиарда на зиму. И действительно, мы не можем каждый год тратить миллиарды леев на компенсации.

Мы не ожидали такой высокой цены на газ. Нам необходимо пересмотреть эти компенсации и убедиться, что они охватывают большее число домохозяйств.

В прошлом году мы охватили 620 тысяч домохозяйств. Я хотел бы, чтобы в этом году мы еще больше сократили их число, потому что фактически у нас нет денег, но я думаю, что и в этом году мы должны найти, где возможно и невозможно, эти деньги, чтобы охватить большее число домохозяйств.

Вероятно, это число может быть даже больше 620 тысяч, потому что предстоящая зима будет тяжелее прошлой с точки зрения тарифов. Поэтому у нас там очень много работы», — заявил Тофан.