theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
22 Сентября 2026, 10:26
4 568
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тофан: У нас фактически нет денег, но компенсации получат больше семей

Премьер-министр Василий Тофан заявил, что программа компенсаций на холодный сезон будет пересмотрена на фоне высоких цен на газ и расходов, которые государство несло в предыдущие годы.

Тофан: У нас фактически нет денег, но компенсации получат больше семей.
Тофан: У нас фактически нет денег, но компенсации получат больше семей.

По словам премьер-министра, в последние годы власти тратили от 2,5 до 3,5 млрд леев на компенсации в холодный период, сообщает unimedia.info 

«Я делал заявления, в которых говорил, что мы больше не можем позволить себе такие большие компенсации, как в предыдущие годы, потому что в предыдущие годы мы тратили от 2,5 до 3,5 миллиарда на зиму. И действительно, мы не можем каждый год тратить миллиарды леев на компенсации.

Мы не ожидали такой высокой цены на газ. Нам необходимо пересмотреть эти компенсации и убедиться, что они охватывают большее число домохозяйств.

В прошлом году мы охватили 620 тысяч домохозяйств. Я хотел бы, чтобы в этом году мы еще больше сократили их число, потому что фактически у нас нет денег, но я думаю, что и в этом году мы должны найти, где возможно и невозможно, эти деньги, чтобы охватить большее число домохозяйств.

Вероятно, это число может быть даже больше 620 тысяч, потому что предстоящая зима будет тяжелее прошлой с точки зрения тарифов. Поэтому у нас там очень много работы», — заявил Тофан.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте