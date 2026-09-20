Тофан: Продукция, производимая в Молдове, конкурентоспособна, нужно поддерживать компании.

Продукция, производимая в Молдове, конкурентоспособна, а роль государства заключается в поддержке компаний, которые инвестируют, производят продукцию и создают рабочие места, чтобы они могли легче развиваться.

Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан во время рабочей поездки в Тараклийский район и АТО Гагаузия, где глава исполнительной власти встретился с представителями бизнес-сообщества, сообщает ipn.md

В ходе встреч с предпринимателями из АТО Гагаузия обсуждались условия, необходимые для развития предприятий и повышения их конкурентоспособности. Бизнесмены говорили о налоговой политике, налогах, упрощении экспорта и сокращении бюрократических барьеров.

В Тараклии премьер-министр посетил компанию «Milina», специализирующуюся на производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Представители компании рассказали о проблемах, связанных с экспортными процедурами. По их словам, повторная сертификация одной и той же партии товара может задерживать экспорт продукции на 5–14 дней.

Премьер также посетил завод «Bas Steel Profile» в Тараклии, около 60% продукции которого экспортируется. В связи с этим была отмечена необходимость расширения квот, которые позволили бы компаниям увеличить объёмы экспорта на рынок Европейского союза.

В Чадыр-Лунге Василе Тофан посетил предприятие «Banzai», которое производит и упаковывает продукты питания, реализуемые как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Экспорт компании в Европейский союз растёт, а её основным зарубежным рынком является Румыния.

В этой связи премьер-министр вновь подчеркнул, что, когда молдавские компании выходят на новые рынки и увеличивают экспорт, от этого выигрывает вся страна.