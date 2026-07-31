Тофан предложил направлять доходы от приватизации на накопительные счета граждан.

По словам премьер-министра Василе Тофана, доходы от продажи государственного имущества не должны уходить на покрытие текущих бюджетных расходов.

Вместо этого они могли бы стать основой для формирования индивидуальных пенсионных накоплений, сообщает logos-press.md

«Эти деньги, это мое мнение, я бы хотел, чтобы они шли на накопительные счета молдаван. Таким путем мы могли бы не запускать их в какую-то черную бюджетную дыру, а заложить базу для накопительной пенсионной системы. У нас огромный дефицит пенсионной системы. У меня нет никаких надежд в отношении моей пенсии, что можно будет получить что-то от государства. Потому что население стареет. Поколение 80-х очень узкое, и непонятно, кто будет платить мою пенсию», — поделился Тофан в эфире TV8.

При этом он отмечает, что Молдове «не нужно изобретать велосипед», а следует воспользоваться опытом других стран.

«Создается накопительная пенсионная система, где каждый человек направляет часть своих налогов на личный счет, средства инвестируются, и человек в любой момент может увидеть, сколько у него накопилось на пенсию», — пояснил премьер.

Однако он подчеркнул, что сейчас государство не может финансировать запуск такой системы за счет повышения налогов.

«Повышать налоги, чтобы создать накопительную пенсию, нереалистично. Нам налоги нужно снижать, а не повышать. Поэтому одним из вариантов может стать приватизация части государственных активов с направлением полученных средств на индивидуальные накопительные счета каждого молдаванина», — пояснил он.

Власти хотят вернуть доверие к приватизации

Тофан также сообщил, что правительство не намерено начинать масштабную приватизацию с крупных государственных предприятий. По его словам, сначала власти планируют продемонстрировать максимально прозрачную продажу нескольких небольших неиспользуемых активов — заброшенных зданий или земельных участков, пригласив к процессу представителей прессы, оппозиции и гражданского общества.

Кроме того, премьер-министр заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящее время правительством не рассматривается. Также не рассматривается вопрос приватизации Moldtelecom.

Он призвал граждан довериться правительству в вопросе приватизации.

«Я очень прошу людей, насколько это возможно. Я понимаю, что доверие сильно утрачено, но довериться нам в том, что мы хотим провести несколько образцовых привлечений частных инвесторов в некоторые активы и сделать это максимально прозрачно и по максимально высоким ценам. И, как вариант, я считаю, что если мы сможем начать приватизировать какие-то активы и направить эти деньги каждому молдаванину на отдельный накопительный пенсионный счет, это может стать правильным шагом», — заявил премьер.