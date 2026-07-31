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logos.press.md logologos
31 Июля 2026, 09:10
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Тофан предложил направлять доходы от приватизации на накопительные счета граждан

По словам премьер-министра Василе Тофана, доходы от продажи государственного имущества не должны уходить на покрытие текущих бюджетных расходов.

Тофан предложил направлять доходы от приватизации на накопительные счета граждан.
Тофан предложил направлять доходы от приватизации на накопительные счета граждан.

Вместо этого они могли бы стать основой для формирования индивидуальных пенсионных накоплений, сообщает logos-press.md

«Эти деньги, это мое мнение, я бы хотел, чтобы они шли на накопительные счета молдаван. Таким путем мы могли бы не запускать их в какую-то черную бюджетную дыру, а заложить базу для накопительной пенсионной системы. У нас огромный дефицит пенсионной системы. У меня нет никаких надежд в отношении моей пенсии, что можно будет получить что-то от государства. Потому что население стареет. Поколение 80-х очень узкое, и непонятно, кто будет платить мою пенсию», — поделился Тофан в эфире TV8.

При этом он отмечает, что Молдове «не нужно изобретать велосипед», а следует воспользоваться опытом других стран.

«Создается накопительная пенсионная система, где каждый человек направляет часть своих налогов на личный счет, средства инвестируются, и человек в любой момент может увидеть, сколько у него накопилось на пенсию», — пояснил премьер.

Однако он подчеркнул, что сейчас государство не может финансировать запуск такой системы за счет повышения налогов.

«Повышать налоги, чтобы создать накопительную пенсию, нереалистично. Нам налоги нужно снижать, а не повышать. Поэтому одним из вариантов может стать приватизация части государственных активов с направлением полученных средств на индивидуальные накопительные счета каждого молдаванина», — пояснил он.

Власти хотят вернуть доверие к приватизации

Тофан также сообщил, что правительство не намерено начинать масштабную приватизацию с крупных государственных предприятий. По его словам, сначала власти планируют продемонстрировать максимально прозрачную продажу нескольких небольших неиспользуемых активов — заброшенных зданий или земельных участков, пригласив к процессу представителей прессы, оппозиции и гражданского общества.

Кроме того, премьер-министр заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящее время правительством не рассматривается. Также не рассматривается вопрос приватизации Moldtelecom.

Он призвал граждан довериться правительству в вопросе приватизации.

«Я очень прошу людей, насколько это возможно. Я понимаю, что доверие сильно утрачено, но довериться нам в том, что мы хотим провести несколько образцовых привлечений частных инвесторов в некоторые активы и сделать это максимально прозрачно и по максимально высоким ценам. И, как вариант, я считаю, что если мы сможем начать приватизировать какие-то активы и направить эти деньги каждому молдаванину на отдельный накопительный пенсионный счет, это может стать правильным шагом», — заявил премьер.

Источник
logos.press.md logologos
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