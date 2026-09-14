Тoфан хочет сделать Молдову «самой дружелюбной страной для бизнеса в Европе».

Премьер-министр Василе Тофан заявил, что восстановление экономики является главным приоритетом правительства, а Молдова должна стать «самой дружелюбной страной для бизнеса в Европе».

Об этом он заявил на встречах с представителями Ассоциации иностранных инвесторов, Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты в Молдове, сообщает bani.md

По словам Тофана, экономическое развитие страны не может в долгосрочной перспективе основываться только на денежных переводах и внешней поддержке. Молдове необходимо развивать собственные возможности по производству, привлечению капитала и созданию доходов.

«Главный приоритет — восстановление экономики. Чтобы развивать страну, нам нужен сильный и успешный бизнес-сектор. Наша цель — чтобы Молдова стала самой дружелюбной страной для бизнеса в Европе, а условия для предпринимателей и инвесторов были лучше, чем в странах региона», — заявил Василе Тофан.

По его словам, государство должно стать более эффективным и менее затратным, правила — более простыми, а решения — более ответственными.

Среди приоритетов были названы сокращение бюрократии, упрощение нормативной базы и повышение предсказуемости налогового и законодательного регулирования.

Также обсуждались человеческий капитал, доступ к финансированию, конкурентоспособность энергетического сектора, защита собственности и инвестиций, а также ускорение цифровизации государственных услуг для компаний.

Отдельно речь шла о возможностях, которые дают интеграция в ЕС и План роста, в том числе для привлечения инвестиций, расширения местного производства и увеличения добавленной стоимости.

По словам премьер-министра, близость к Европейскому союзу должна означать доступ к более крупным рынкам, новым инструментам финансирования и лучшим условиям для развития и экспорта.

Правительство продолжит курс на дерегулирование, дебюрократизацию и цифровизацию, а также активный диалог с бизнес-ассоциациями.

«Инвестиции приходят туда, где есть доверие. А доверие строится на стабильных правилах, эффективных институциях и способности государства превращать проблемы, на которые указывает бизнес, в конкретные решения», — заявил глава правительства.