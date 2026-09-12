Тофан: Аэропорт работает на пределе возможностей, терминал начнут расширять до октября.

Кишиневский международный аэропорт стал слишком мал для нынешнего пассажиропотока, а работы по реконструкции и расширению терминала должны начаться не позднее октября.

Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан после того, как утром посетил аэропорт, чтобы посмотреть, как там справляются с пассажиропотоком в часы пик, передает deschide.md

По словам премьера, только с 05:00 до 07:00 было запланировано 16 рейсов. В этот период аэропорт работает на пределе своих возможностей.

Тофан утверждает, что за последние два года пассажиропоток удвоился, а к концу этого года должен превысить семь миллионов человек. При этом нынешний терминал рассчитан примерно на половину такого объема.

«Все это помогает, но не решает основную проблему: аэропорт слишком мал для пассажиропотока, который есть сегодня», — заявил премьер.

Глава правительства сообщил, что поручил администрации аэропорта принять ряд мер, которые можно реализовать в короткие сроки. Речь идет об увеличении числа мест для ожидания, установке мобильных точек продажи кофе и еды для сокращения очередей, а также выделении дополнительных ресурсов на линии контроля в периоды высокой нагрузки.

Премьер также потребовал активнее продвигать молдавскую продукцию в центральной торговой зоне аэропорта.

«Ненормально, когда наши вина стоят в глубине зала, а импортный виски занимает место в зоне с самым большим потоком людей. Аэропорт — это еще и одна из первых витрин нашей страны», — написал Василе Тофан.

Однако главной проблемой остается пропускная способность терминала. По словам премьера, его реконструкция и расширение должны начаться не позднее октября. Тофан уточнил, что процедура закупок уже задержалась из-за обжалований и дальнейшее затягивание недопустимо.

«Нам нужен более крупный и современный аэропорт — чтобы эффективнее использовать рост пассажиропотока, а также просто относиться к пассажирам с уважением и обеспечивать им нормальные условия», — заключил премьер.