Таможенные пошлины на импорт ветряных турбин и систем BESS будут отменены.

Доклад о проекте закона, предусматривающем это, одобрен членами Комитета по экономике, бюджету и финансам, пишет logos-pres.md

Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов от парламентской фракции «Партия действия и солидарности». Предложение направлено на создание нормативно-правовой базы, благоприятствующей развитию и реализации проектов по производству электроэнергии из возобновляемых источников, включающих системы хранения энергии. Эти законодательные меры необходимы в контексте укрепления энергетической безопасности Республики Молдова и приведения её в соответствие с целями устойчивого энергетического перехода.

Авторы инициативы предлагают снизить таможенную пошлину с 8% до 0% на импорт ветроэнергетических установок. Следует отметить, что ранее был также снят фискальный барьер на импорт фотоэлектрического оборудования. Также будет снята таможенная пошлина на импорт батарей, предназначенных для хранения возобновляемой энергии. До настоящего времени применяемый налог составлял 5%.

Еще одно положение проекта закона касается отсрочки уплаты импортных пошлин на срок до 20 месяцев для оборудования, предназначенного для проектов возобновляемой энергетики с накопителями энергии. Эта мера является инструментом финансовой поддержки инвесторов, направленным на устранение обязанности уплаты НДС при импорте.

Если же в период отсрочки платежного обязательства были осуществлены инвестиции и установка была подключена к сети, отложенные таможенные обязательства снимаются. Платежные обязательства не будут сняты только в том случае, если импортер получил государственную поддержку, в рамках которой стоимость товара была частично или полностью компенсирована.

Также предлагается заменить доллары США на евро в качестве основной валюты в рамках программ поддержки возобновляемой энергетики. Это позволит привести нормативно-правовую базу в соответствие с новым режимом национальной валюты и экономическими реалиями энергетического сектора.

После принятия законодательные поправки вступят в силу со дня публикации в Официальном вестнике. Положения о переносе срока импорта будут применяться к операциям, осуществленным до 1 июля 2028 года.