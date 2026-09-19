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logos-press.md logologos-press
19 Сентября 2026, 12:45
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Таможенное оформление почтовых отправлений в Молдове приведут в соответствие с нормами ЕС

Таможенная служба подготовила проект постановления об утверждении Регламента о порядке таможенного оформления международных почтовых отправлений.

Таможенное оформление почтовых отправлений в Молдове приведут в соответствие с нормами ЕС.
Таможенное оформление почтовых отправлений в Молдове приведут в соответствие с нормами ЕС.

Документ разработан в рамках процесса приведения национальной нормативно-правовой базы в соответствие со стандартами Евросоюза, передает logos-pres.md

Как отмечет ведомство, проект направлен на частичное транспонирование положений европейского таможенного законодательства и создание согласованной и единой процессуальной базы для декларирования, таможенного оформления и таможенного контроля международных почтовых отправлений. Новый документ буде регулировать ряд основных аспектов международных почтовых отправлений: 

– электронный обмен данными между таможенными органами и почтовыми операторами для упрощения процесса декларирования и таможенного оформления; 

– требования к данным и информации, представляемым в таможенных декларациях; 

– порядок декларирования и таможенного оформления международных почтовых отправлений; 

– механизм установления и взимания импортных пошлин, включая методы их гарантирования; 

– процедуры, применимые к экспорту и возврату товаров; 

– установление ответственности участников процесса таможенного оформления международных почтовых отправлений. 

Таможенная служба призвала всех заинтересованных сторон принять активное участие в общественных обсуждениях проекта регламента для повышения его качества. Они продлятся до 21 сентября.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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