3 Августа 2026, 12:45
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Таможенная служба собрала почти 989 млн леев за неделю.
Таможенная служба собрала почти 989 млн леев за неделю
Таможенная служба Молдовы перечислила в государственный бюджет более 988,7 млн леев за минувшую неделю.
Плановый показатель выполнен на 117,3%, передает nordnews.md
Около 26 млн леев поступило от физических лиц, которые ввезли товары стоимостью выше необлагаемого лимита. Это 2,6% от общей суммы сборов.
За неделю таможенники оформили 12 324 декларации и зарегистрировали 99 675 пересечений границы транспортными средствами. Самыми загруженными остаются таможенные посты Леушены и Скулены — 21 076 и 16 336 пересечений соответственно.
С начала года Таможенная служба перечислила в госбюджет около 24,5 млрд леев, выполнив план на 102,9%.