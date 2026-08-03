Таможенная служба собрала почти 989 млн леев за неделю.

Таможенная служба Молдовы перечислила в государственный бюджет более 988,7 млн леев за минувшую неделю.

Плановый показатель выполнен на 117,3%, передает nordnews.md

Около 26 млн леев поступило от физических лиц, которые ввезли товары стоимостью выше необлагаемого лимита. Это 2,6% от общей суммы сборов.

За неделю таможенники оформили 12 324 декларации и зарегистрировали 99 675 пересечений границы транспортными средствами. Самыми загруженными остаются таможенные посты Леушены и Скулены — 21 076 и 16 336 пересечений соответственно.

С начала года Таможенная служба перечислила в госбюджет около 24,5 млрд леев, выполнив план на 102,9%.