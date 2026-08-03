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nordnews.md logonordnews
3 Августа 2026, 12:45
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Таможенная служба собрала почти 989 млн леев за неделю

Таможенная служба Молдовы перечислила в государственный бюджет более 988,7 млн леев за минувшую неделю.

Таможенная служба собрала почти 989 млн леев за неделю.
Таможенная служба собрала почти 989 млн леев за неделю.

Плановый показатель выполнен на 117,3%, передает nordnews.md

Около 26 млн леев поступило от физических лиц, которые ввезли товары стоимостью выше необлагаемого лимита. Это 2,6% от общей суммы сборов.

За неделю таможенники оформили 12 324 декларации и зарегистрировали 99 675 пересечений границы транспортными средствами. Самыми загруженными остаются таможенные посты Леушены и Скулены — 21 076 и 16 336 пересечений соответственно.

С начала года Таможенная служба перечислила в госбюджет около 24,5 млрд леев, выполнив план на 102,9%.

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Источник
nordnews.md logonordnews
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