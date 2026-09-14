Стояногло: Власть не должна выбирать за предпринимателя, с кем ему торговать.

Так считает Александр Стояногло, который заявил о намерении баллотироваться на пост башкана Гагаузии на выборах 15 ноября. Он написал в своем Telegram-канале о том, что в автономии есть предприятия, продукция и ее покупатели.

«Гагаузия уже продает товары в 56 стран. В 2025 г. экспорт предприятий автономии составил 2,61 млрд леев: почти 59% экспортировано в страны Европейского союза, около 8% - в страны СНГ, остальное – на другие рынки», - отметил он, передает infotag.md

Депутат задался вопросом, что тормозит рост?

«У каждого – свое: дорогая перевозка, оборудование, инфраструктура, требования нового рынка, процедуры, которые съедают время и деньги», - сказал Стояногло.

Он считает, что ответы на этот вопрос нужно брать прямо на производстве: где есть спрос, - что мешает увеличить выпуск, что нужно для следующего шага?

По словам Стояногло, не нужно создавать бизнесу проблем и вынуждать его ходить по кругу.

«Может решить автономия – решать проблему на месте. Нужен Кишинев - готовить документ и добиваться решения. Нужны площадка, инфраструктура или финансирование - собирать проект и искать доступные возможности», - подчеркнул он.

По его мнению, сначала нужен расчет: есть ли спрос, сколько нужно вложить, какой ожидается результат и во что это обойдется бюджету автономии.

«Просто не мешать - мало. Власть не должна выбирать за предпринимателя, с кем ему торговать. Но там, где решение зависит от администрации, должны быть - ответственный, срок и результат. 56 стран - это не итог, это возможность. Задача - превратить доступ к этим рынкам в новые заказы, больше производства и рабочих мест в Гагаузии», - полагает Стояногло, считая, что если это получится, то Гагаузия сможет показать, как небольшой регион создает большие экономические возможности, что может быть полезно всей Молдове.