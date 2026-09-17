Стамате требует от Energocom прозрачности и критикует рост акцизов.

Лидер Гражданского движения «Строим доверие» (Construim Încredere) Олеся Стамате направила официальный запрос в государственную компанию Energocom.

Организация требует раскрыть данные о закупках природного газа на фоне слухов о возможном очередном росте тарифов. Экс-министр юстиции также подвергла резкой критике правительство, которое в разгар кризиса готовится повысить акциз на дизельное топливо, передает bani.md

«Электроэнергия дорожает. Цены на дизельное топливо бьют рекорды. При этом уже обсуждается новое повышение тарифов на газ, хотя граждане еще даже не получили квитанции за предыдущее подорожание», — заявила Стамате.

Она напомнила, что еще несколько недель назад премьер-министр Тофан исключал рост цен на электричество до конца года. «Сегодня же министр Жунгету признает, что подорожание неизбежно», — подчеркнула глава движения.

По мнению Стамате, руководство страны игнорирует доступные экономические рычаги. «Возникает вопрос: почему государство не использует имеющиеся инструменты? В его силах снизить НДС и акцизы. Однако вместо этого кабмин с 1 января планирует увеличить акцизную нагрузку на топливо», — отметила она.

В своем обращении Гражданское движение требует от Energocom обнародовать информацию по четырем ключевым пунктам:

Поставщики: у кого именно закупался газ.

Объемы: какое количество топлива было приобретено.

Логистика: сколько стоит транспортировка энергоносителей.

Хранение: где и по какой стоимости размещены резервы.

«Прошлый раз тарифы выросли в условиях полной секретности. Теперь мы требуем прозрачности до принятия каких-либо решений, — подытожила Стамате. — Ситуация на международных рынках — не повод скрывать данные. Если, конечно, властям действительно есть что скрывать».

Запрос составлен на основании Закона № 148/2023 о доступе к общественно значимой информации. Согласно документу, предприятия газового сектора обязаны предоставить ответ в течение 10 календарных дней (с правом продления срока еще на 7 дней).