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logos.press.md logologos
3 Июня 2026, 09:05
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Средняя зарплата в Молдове выросла до 16 000 леев

В первом квартале 2026 года среднемесячная заработная плата в Молдове снизилась на 2,3% по сравнению с последним кварталом 2025 года, хотя в годовом выражении она продолжила расти.

Средняя зарплата в Молдове выросла до 16 000 леев.
Средняя зарплата в Молдове выросла до 16 000 леев.

Снижение связано с эффектом высокой базы: в конце года традиционно выплачиваются премии и годовые бонусы, поэтому в начале следующего года происходит сезонный спад, сообщает logos-press.md

По свежим данным Национального бюро статистики (НБС), среднемесячная начисленная заработная плата составила 15987,1 леев, увеличившись на 9,7% в годовом исчислении и уменьшившись на 2,3% по сравнению с IV кварталом 2025 года.

При этом реальная зарплата в годовом выражении увеличилась на 4,3%. Индекс реальной заработной платы с учетом инфляции составил 104,3% по сравнению с I кварталом 2025 года. Средняя численность работников увеличилась на 1,7%. Средняя зарплата по экономике на 2026 год прогнозируется на уровне 17 400 леев.

В долларовом эквиваленте средняя зарплата в Молдове составляет около $728, что ставит страну на 67-ю позицию в мире.

Отраслевое неравенство зарплат

Самые высокие заработные платы сохраняются в финансовом и банковском секторах, а также в сфере информационных технологий (IT), в то время как в бюджетной сфере (образование, культура) доходы остаются скромными.

Наибольшие значения среднемесячной заработной платы в первом квартале 2026 года регистрируются НБС в следующих видах деятельности:

— информация и связь – 39374,0 лей;

— финансовая и страховая деятельность – 28215,2 лея;

— производство и поставка электроэнергии, тепла, газа, горячей воды и систем кондиционирования воздуха – 22 644,8 леев.

Самые низкие значения среднемесячной заработной платы за тот же период были зафиксированы в секторах:

— сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство – 10246,0 лей;

— гостиничное хозяйство и общественное питание – 11 331,2 лея;

В бюджетном секторе в первом квартале 2026 года средняя месячная заработная плата составила 13 287,9 леев (на 3,7% больше, чем в первом квартале 2025 года), а в реальном секторе – 16 909,6 леев (на 11,4% больше, чем в первом квартале 2025 года).

Источник
logos.press.md logologos
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