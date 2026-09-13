13 Сентября 2026, 20:00
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Средняя зарплата в Кишиневе превысила 19 тысяч леев: на 17,3% выше средней по стране.
Средняя зарплата в Кишиневе превысила 19 тысяч леев: на 17,3% выше средней по стране
Работники муниципия Кишинев в январе-июне 2026 года получали в среднем 19 834 лея в месяц до вычета налогов.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года сумма увеличилась на 1647 леев, или на 9,1%, согласно данным Национального бюро статистики, пишет bani.md
Таким образом, средняя зарплата в столице была почти на 3000 леев выше, чем в среднем по стране. В первые шесть месяцев года средняя зарплата по Молдове составила 16 895,7 лея, а в Кишиневе этот показатель был на 17,3% выше.
В статистику НБС включены предприятия реального сектора, где работают не менее четырех сотрудников, а также бюджетные учреждения, центральные офисы которых находятся в муниципии Кишинев.