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bani.md logobani
13 Сентября 2026, 20:00
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Средняя зарплата в Кишиневе превысила 19 тысяч леев: на 17,3% выше средней по стране

Работники муниципия Кишинев в январе-июне 2026 года получали в среднем 19 834 лея в месяц до вычета налогов.

Средняя зарплата в Кишиневе превысила 19 тысяч леев: на 17,3% выше средней по стране.
Средняя зарплата в Кишиневе превысила 19 тысяч леев: на 17,3% выше средней по стране.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года сумма увеличилась на 1647 леев, или на 9,1%, согласно данным Национального бюро статистики, пишет bani.md

Таким образом, средняя зарплата в столице была почти на 3000 леев выше, чем в среднем по стране. В первые шесть месяцев года средняя зарплата по Молдове составила 16 895,7 лея, а в Кишиневе этот показатель был на 17,3% выше.

В статистику НБС включены предприятия реального сектора, где работают не менее четырех сотрудников, а также бюджетные учреждения, центральные офисы которых находятся в муниципии Кишинев.

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Источник
bani.md logobani
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