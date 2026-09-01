Спатарь: Сроки введения 20% НДС на зарубежные онлайн-покупки могут перенести.

Об этом заявил председатель парламентской комиссии по экономике Марчел Спатарь заявил о необходимости отложить эту меру для подготовки почтовых операторов.

Об этом заявил председатель парламентской комиссии по экономике Марчел Спатарь заявил о необходимости отложить эту меру для подготовки почтовых операторов, пишет rupor.md

С 1 октября в Молдове планируют начать взимать 20% НДС с покупок на международных онлайн-платформах, а также ввести фиксированную плату 12 леев за каждую посылку. Эти положения входят в проект налоговой политики на 2027 год, который уже одобрен парламентом в первом чтении и ожидает второго чтения. Сейчас посылки стоимостью до 150 евро полностью освобождены от уплаты НДС при импорте.

Вопрос о налогообложении посылок с таких платформ, как Temu, Shein и AliExpress, вызывает активные обсуждения в обществе. По мнению Марчела Спатаря, освобождение таких покупок от налога ставит в неравные условия местную торговлю, которая обязана платить 20% НДС. Депутат отметил, что собранные средства поступают в бюджет и используются в том числе на социальную политику и зарплаты учителей, поэтому справедливым будет распространить налог на всё потребление.

При этом глава экономической комиссии не согласен с утверждением, будто зарубежными маркетплейсами пользуются преимущественно уязвимые граждане. Согласно его оценке, основную аудиторию таких платформ составляют жители средний класс и состоятельные люди, выбирающие китайские товары из-за низкой цены, тогда как реальное внедрение изменений требует дополнительного времени для решения логистических и операционных задач почты.