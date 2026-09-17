Спатарь: На компенсации зимой придется брать займы, они обходятся дорого.

Об этом заявил председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Марчел Спатарь, сообщает realitatea.md

По словам чиновника, власти должны выбирать между поддержкой населения зимой и ограничением заимствований.

«Эти деньги должны быть профинансированы в том числе за счет займов, поскольку у нас дефицит бюджета. И эти займы нам дорого обходятся. И когда нам приходится выбирать между тем, чтобы помочь семьям зимой, и тем, чтобы занимать деньги, мы выбираем занимать деньги и помогать семьям в холодный период года, тем более что этой зимой счета будут очень высокими», — объяснил Марчел Спатарь.

Спатарь уточнил, что бюджет на компенсации в холодный сезон будет сопоставим с прошлогодним или даже превысит его. Кроме того, власти намерены увеличить число граждан, которые получат государственную помощь.

«Государство предоставит компенсации как минимум в пределах прошлогоднего бюджета, но в зависимости от изменения цен мы будем искать и другие источники. Насколько я обсуждал это с правительством, намерение состоит в том, чтобы в этом году увеличить число получателей, поскольку тариф уже выше», — отметил депутат.