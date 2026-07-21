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21 Июля 2026, 09:01
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Слусарь: Финансовые отклонения Energocom не представляют угрозы для компании

Финансовые отклонения, накопившиеся у компании «Энергоком», не представляют угрозы для ее финансовой устойчивости. Такое мнение высказал бывший директор предприятия и член совета Александр Слусарь.

Слусарь: Финансовые отклонения Energocom не представляют угрозы для компании.
Слусарь: Финансовые отклонения Energocom не представляют угрозы для компании.

По его словам, при пересмотре тарифа на природный газ следовало действовать без спешки и строго соблюдать установленную процедуру.

«С марта тенденция на рынке была понятна - он остается очень волатильным. Еще несколько недель назад цена на газ составляла около 44 евро за МВт·ч, сейчас она значительно выше. Нужно было собраться, проанализировать ситуацию, смоделировать различные сценарии. Возможно, рынок бы успокоился», - заявил Слусарь.

Он отметил, что тариф, вероятнее всего, все равно пришлось бы повысить, однако сначала необходимо было провести соответствующие расчеты.

«Скорее всего, тариф был бы пересмотрен в сторону увеличения, но на сколько именно — это нужно было просчитать. Тот сценарий, который реализуется сейчас, не является лучшим. Никакой срочности не было», — подчеркнул он.

При этом Слусарь заверил, что существующие тарифные отклонения не несут риска для финансового состояния «Энергокома».

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