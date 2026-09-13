Шалару: Частный капитал — единственный вариант для оборонной промышленности Молдовы.

Молдова стремится развивать собственную оборонную промышленность, однако действующее законодательство сдерживает частные инвестиции в производство вооружения.

Председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп и бывший министр обороны Анатолие Шалару озвучили разные подходы к решению этой проблемы в эфире программы «Întreabă Ghețu», пишет tv8.md

Карп отметил, что сейчас производить дроны по лицензии могут только Министерство обороны и Служба информации и безопасности (СИБ). Он считает нормативно-правовую базу в сфере военной промышленности достаточно строгой, но не думает, что законодательство необходимо менять. Он предлагает развивать государственно-частное партнерство под жестким контролем государства.

Карп также считает, что потенциальная реакция России не должна влиять на решение Молдовы развивать собственную оборонную промышленность.

«Какое дело России? Нас интересует, что она производит для обороны? Мы страна, нейтральное государство, которое должно самостоятельно себя защищать», — подчеркнул он.

Анатолие Шалару, напротив, настаивает на необходимости нового закона. По его словам, у государства нет собственных производственных мощностей и специалистов, а также средств для покупки необходимого оборудования.

Он полагает, что изменение законодательства позволит привлечь частных инвесторов, в том числе иностранных, располагающих необходимыми технологиями, капиталом и опытом.

«Безусловно, необходимо новое законодательство. Никто не может нарушать закон при производстве, а самое главное — существуют определенные учреждения, которые координируют вопросы о том, где и кому продается продукция. Республика Молдова, будучи нейтральной страной, не имеет права продавать что-либо странам, участвующим в конфликте. Существуют определенные международные правила, которые мы должны соблюдать», — пояснил бывший министр обороны.

При этом любое производство, по его мнению, должно оставаться под контролем государства, в том числе в вопросах назначения продукции и стран, куда она может экспортироваться. Привлечение частного капитала Шалару называет единственным реалистичным вариантом развития отрасли.

В июне президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна намерена развивать производство дронов-перехватчиков и систем противодействия беспилотникам. Она поручила правительству подготовить законодательные изменения, которые позволят создавать государственно-частные партнерства и привлекать иностранные инвестиции в эту сферу.

Сейчас законодательство разрешает производство оружия и боеприпасов военного назначения только государственным учреждениям.