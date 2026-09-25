Сбор в 48 банов с литра топлива отложили на период ЧП.

Глава НАРЭ Алексей Таран заявил, что введение сбора в размере 48 банов за каждый литр бензина и дизельного топлива отложено на период чрезвычайного положения из-за высоких цен на топливо.

При этом он отметил, что Молдове необходимо создать стратегические запасы нефтепродуктов, сообщает unimedia.info

Речь идет о сборе, который НАРЭ предложило включить в цену топлива с августа. Средства должны направляться на создание резервов нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций.

«В такой ситуации, как сейчас, отсутствие продукта — еще одна причина ускорить применение закона о стратегических запасах нефтепродуктов. В любой стране есть такие запасы. Из-за режима повышенного готовности было принято решение отложить это, и, насколько я понимаю, на весь период чрезвычайного положения это будет отложено, потому что все понимают, что нынешняя цена достаточно высокая и является нагрузкой для потребителей. Поэтому и отложили. Но мы должны понимать, что нам, как стране, необходимы эти запасы», — заявил Таран.

В середине июля НАРЭ предложило с августа увеличить стоимость каждого литра бензина и дизельного топлива на 48 банов. Средства планировалось использовать для формирования стратегических запасов нефтепродуктов.

22 сентября парламент утвердил введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней — с 26 сентября. Решение приняли 54 депутата PAS после того, как премьер-министр Василе Тофан и министры около пяти часов отвечали на вопросы парламентариев.