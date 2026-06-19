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realitatea.md logorealitatea
19 Июня 2026, 09:53
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С 1 июля зарплаты водителей такси будут облагаться налогом по новым правилам

Зарплаты водителей такси будут облагаться налогом по новым правилам с 1 июля 2026 года. Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС).

С 1 июля зарплаты водителей такси будут облагаться налогом по новым правилам.
С 1 июля зарплаты водителей такси будут облагаться налогом по новым правилам.

С этой даты отменяется специальный налоговый режим, который применялся к водителям такси. Их доходы перейдут на общий налоговый режим, пишет realitatea.md

Работодатели будут рассчитывать, декларировать и уплачивать налоги и взносы с зарплат таксистов по тем же правилам, что и для других категорий работников.

В ГНС уточнили: июнь 2026 года — последний месяц, когда ещё можно применять специальный режим для водителей такси.

Ведомство также напоминает о сроках отчётности. Отчёт TAXI18 за июнь был подан до 25 мая 2026 года. В июне работодателям не нужно подавать новый отчёт, за исключением случаев приёма новых водителей с этой даты до конца месяца.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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