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rupor.md logorupor
13 Сентября 2026, 12:00
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Рынок недвижимости Кишинева зафиксировал глубокое падение в первой половине 2026 года

По данным Национального бюро статистики (НБС), за период с января по июнь в эксплуатацию было сдано всего 175 единиц жилья. Общая площадь завершенных объектов составила 24,1 тысячи квадратных метров.

Рынок недвижимости Кишинева зафиксировал глубокое падение в первой половине 2026 года.
Рынок недвижимости Кишинева зафиксировал глубокое падение в первой половине 2026 года.

Об этом пишет rupor.md

Текущие показатели демонстрируют критический спад по сравнению с прошлым годом:

  • Общий объем сданного жилья упал до 12,6% от уровня первого семестра 2025 года.

  • Ввод индивидуальных домов рухнул на 87,4%.

  • Общая строительная активность в муниципии снизилась на 11,1%, а конкретно в жилом секторе — на 14,1%.

Распределение сданного жилья оказалось практически равным между городом и пригородами: в городской черте завершили 86 объектов, а в сельских населенных пунктах муниципия — 89.

Спад резко контрастирует с девелоперской активностью на бумаге. За этот же период власти выдали 458 разрешений на строительство (на 7,3% больше, чем годом ранее), из которых 399 разрешений пришлось именно на жилой сектор. Это говорит о том, что застройщики активно запасаются документами на будущее, несмотря на текущую заморозку реальных объемов сдачи объектов.

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Источник
rupor.md logorupor
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