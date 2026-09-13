Рынок недвижимости Кишинева зафиксировал глубокое падение в первой половине 2026 года.

По данным Национального бюро статистики (НБС), за период с января по июнь в эксплуатацию было сдано всего 175 единиц жилья. Общая площадь завершенных объектов составила 24,1 тысячи квадратных метров.

Об этом пишет rupor.md

Текущие показатели демонстрируют критический спад по сравнению с прошлым годом:

Общий объем сданного жилья упал до 12,6% от уровня первого семестра 2025 года.

Ввод индивидуальных домов рухнул на 87,4%.

Общая строительная активность в муниципии снизилась на 11,1%, а конкретно в жилом секторе — на 14,1%.

Распределение сданного жилья оказалось практически равным между городом и пригородами: в городской черте завершили 86 объектов, а в сельских населенных пунктах муниципия — 89.

Спад резко контрастирует с девелоперской активностью на бумаге. За этот же период власти выдали 458 разрешений на строительство (на 7,3% больше, чем годом ранее), из которых 399 разрешений пришлось именно на жилой сектор. Это говорит о том, что застройщики активно запасаются документами на будущее, несмотря на текущую заморозку реальных объемов сдачи объектов.