Румынская Transelectrica заработала на стихийных бедствиях в Молдове и Украине.

Национальный оператор передачи электроэнергии завершил первый квартал с увеличением выручки и прибыли по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, что обусловлено как повышением тарифа на передачу электроэнергии, так и ущербом, нанесенным соседним странам, пишет mediafax.ro, передает logos-pres.md

Согласно финансовым результатам, опубликованным в четверг на Бухарестской фондовой бирже, Национальная электропередающая компания Transelectrica зафиксировала выручку в размере 1,61 млрд румынских леев (6,2 млрд молдавских леев) по итогам первых трех месяцев 2026 года, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и чистую прибыль в размере 201 млн RON (773 млн MDL), что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходная помощь

В общем балансе отдельной строкой выделены доходы от помощи пострадавшим от стихийных бедствий соседним странам. Согласно отчету Transelectrica, в период с января по март 2026 года доходы от экстренной помощи составили 13,4 млн румынских леев (51,57 млн молдавских леев), что на 13 млн RON (50 млн MDL) больше по сравнению с аналогичными доходами за тот же период 2025 года.

По запросу соседних операторов энергосистем в первом квартале 2026 года экстренная помощь была предоставлена Украине (январь, март), Республике Молдова (январь, февраль) и Сербии (январь) для обеспечения энергоснабжения, необходимого для покрытия внутреннего потребления в этих странах, в условиях вооруженных конфликтов на территории Украины и, соответственно, аварийных остановок энергоблоков соседних стран.

Соответственно, по таким запросам электроэнергия поставлялась по специальным, повышенным ценам. Transelectrica являются государственной компанией, в которой через Генеральный секретариат правительство Румынии владеет 58,68% акций.