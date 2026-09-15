Румыния построит третью ЛЭП в Молдову: Transelectrica готовит проект.

Румыния продвигает проект новой высоковольтной линии, которая соединит два берега Прута.

Transelectrica, оператор национальной энергетической системы Румынии, намерена объявить тендер на услуги по проектированию будущей воздушной линии электропередачи напряжением 400 кВ Гутинаш — Страшены, сообщает bani.md

На услуги по проектированию Transelectrica предусмотрела в плане закупок на 2026 год ориентировочную сумму в размере 1,5 млн румынских леев (около 300 тыс. евро). Контракт будет многолетним и будет заключен по итогам процедуры, которая пройдет онлайн.

Перед объявлением закупки Transelectrica провела консультации с рынком для обновления ориентировочной стоимости и технических требований. Выбранная компания должна будет разработать технико-экономическое обоснование и необходимую документацию для реализации инвестиционного проекта.

Первый этап будет включать топографические и геотехнические исследования, а также документацию, необходимую для утверждения технико-экономических показателей. Его продолжительность составит не более 10 месяцев с момента выдачи распоряжения о начале работ, без учета времени, необходимого для получения технических согласований. Впоследствии проектировщик подготовит документацию для получения необходимых разрешений и согласований, а также для проведения процедур по отчуждению земель.

Линия Гутинаш — Страшены будет иметь протяженность около 270 километров, из которых примерно 200 километров пройдут по территории Румынии и 70 километров — по территории Республики Молдова. На румынской стороне линия начнется от электроподстанции Гутинаш, где также предусмотрено строительство новой ячейки отходящей линии напряжением 400 кВ.

Это будет третье соединение напряжением 400 кВ между Румынией и Республикой Молдова. Первое — Исакча — Вулканешты — уже функционирует, а второе — Сучава — Бельцы — находится на стадии строительства и должно быть завершено в 2028 году.

Новая линия должна увеличить пропускную способность для передачи электроэнергии между двумя странами на 1184 МВт и позволит интегрировать дополнительно более 1000 МВт генерирующих мощностей.

Стоимость молдавской части проекта оценивается примерно в 130 млн долларов, причем финансирование в значительной степени будет обеспечено Соединенными Штатами.