Руководители госпредприятий о талонах на питание: Это не золотые карты.

Помимо зарплат, надбавок и различных премий, некоторые государственные предприятия предоставляют сотрудникам и талоны на питание.

Этой льготой пользуются в том числе некоторые директора, ежемесячно получающие зарплаты в десятки тысяч леев. Руководители предприятий утверждают, что талоны являются частью зарплатного пакета и предоставляются им на тех же условиях, что и остальным сотрудникам, передает tv8.md

Талоны на питание регулируются в Республике Молдова с 2017 года и являются одной из льгот, которые работодатели могут предоставлять сотрудникам. Согласно декларации об имуществе за прошлый год, директор Energocom Еуджениу Бузату получил талоны на питание на сумму более 14 000 леев.

Он объясняет, что эта льгота предоставляется не лично ему, а всем сотрудникам компании и является частью зарплатного пакета.

«Их получают все коллеги в Energocom, и они являются частью зарплатного пакета. Есть много предприятий, где предоставляют доступ или скидки в фитнес-залы, зоны отдыха, санатории. У нас этого нет, зато есть талоны на питание, предоставляемые в соответствии с законодательством», — заявил Бузату.

По его словам, предоставление талонов предусмотрено и коллективным трудовым договором.

Талоны на питание получает и директор Костештского гидроэнергетического узла Игорь Чиботару. Их стоимость составляет около 1500 леев в месяц.

Чиботару говорит, что получает эту льготу на тех же условиях, что и остальные сотрудники, и объясняет введение талонов удаленностью предприятия от населенных пунктов.

«У нас в стране сложилось впечатление, что эти талоны на питание — какие-то „золотые карты“ или что-то в этом роде. Нет!» — заявил директор.

По его словам, сотрудники не могут во время обеденного перерыва добраться до населенного пункта Костешть, а талоны предназначены для покрытия расходов на обед. На предприятии оборудовано место для приема пищи, однако кухни там нет.

Иная ситуация сложилась в Moldtelecom. Компания ввела талоны на питание для сотрудников с 1 июля 2026 года, однако генеральный директор Виорел Моторнюк утверждает, что сам их не получает.

«Мой трудовой договор не предусматривает талоны на питание. Все сотрудники компании получают талоны на питание с 1 июля 2026 года», — заявил Моторнюк.

По словам директора, введение этой льготы в предыдущие годы откладывалось, поскольку компания отдавала приоритет инвестициям, в том числе необходимым для технологического развития.

«Я не считаю, что сейчас должен получать талоны на питание, если это не предусмотрено договором. Я не обращался с такой просьбой в Агентство публичной собственности и не собираюсь этого делать», — уточнил он.

Экономический эксперт Думитру Викол, независимый член советов директоров ряда государственных компаний, считает, что руководители стратегических предприятий должны получать вознаграждение на рыночном уровне, однако нынешняя система должна быть проще и прозрачнее.

По его мнению, доходы директоров могли бы состоять из базовой зарплаты и бонуса, напрямую зависящего от результатов работы.

«Я не сторонник многочисленных премий в течение всего года, которые в совокупности могут составлять суммы, превышающие зарплату», — заявил Викол.

Эксперт считает, что праздничные, отпускные и другие дополнительные выплаты можно заменить единой премией за эффективность, размер которой будет зависеть от достижения четко установленных показателей.

«Я считаю, что они заслуживают этого. Возможно, они должны получать даже больше, но я не согласен со структурой. Я бы объединил все выплаты и оставил только одну премию за эффективность. Платить нужно в соответствии с рынком», — заключил Викол.