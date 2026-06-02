Infotag.md logoInfotag
2 Июня 2026, 12:50
9 611
ПСРМ: Западные инвесторы контролируют 95% банков Молдовы

Партия социалистов Республики Молдова выразила обеспокоенность тем, что 95% банковского сектора страны находится в руках западных инвесторов.

В ПСРМ возмущены тем, что «значительная часть прибыли и дивидендов (молдавских банков) выводится за границу вместо того, чтобы работать на развитие национальной экономики», пишет infotag.md

Партия обратила внимание, что при этом  «страна сталкивается с большим бюджетным дефицитом и растущим государственным долгом».

Она предлагает в создавшейся ситуации «создавать альтернативы - привлекать банки (инвесторов) не только из стран Запада, но и из Китая, Турции, стран ЕАЭС и других государств, чтобы обеспечить конкуренцию и снизить зависимость от одного направления».

«Необходимо учредить Государственный банк. Банк со 100% государственным капиталом сможет финансировать стратегические проекты в инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве и промышленности, а полученная прибыль будет оставаться в стране», - считают социалисты, которые уже зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект и намерены добиваться его скорейшего принятия.

По их словам, «только укрепив экономический и финансовый суверенитет, Молдова сможет обеспечить устойчивое развитие и повышение уровня жизни граждан».

Источник
