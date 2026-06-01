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logos.press.md logologos
22 Июня 2026, 07:27
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Промышленность Молдовы выросла на 7% с начала года

Промышленное производство в Молдове с начала 2026 года демонстрирует рост, однако эксперты не называют его стабильным из-за глубоких структурных проблем отрасли.

Промышленность Молдовы выросла на 7% с начала года.
Промышленность Молдовы выросла на 7% с начала года.

Согласно актуальным данным Национального бюро статистики (НБС), в январе-апреле 2026 года промышленное производство увеличилось на 7% в годовом выражении, пишет logos-pres.md

Драйверами роста производства вновь стали обрабатывающая промышленность (+5,9%) и энергетическая отрасль (+14,1%). В то же время в добывающей промышленности зафиксировано снижение (-8,7%). Промышленное производство, скорректированное с учетом количества рабочих дней и сезонности, за пять месяцев увеличилось на 9,1%, сообщает официальная статистика.

Общие показатели промышленности выравнивают волатильность помесячной динамики: в январе рост замедлялся до 8,6%, в марте зафиксирован резкий скачок на 12,3%, в апреле – опять замедление (+10% апрель к маю). По мнению экспертов, колебания зависят, прежде всего, от конъюнктуры внешнего спроса. Внутренний рынок остается ограниченным, а рост во многом держится на внешнем экспорте за счет переработки и вывоза сельхозпродукции и поставок энергетических ресурсов.

Источник
logos.press.md logologos
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