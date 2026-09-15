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logos-press.md logologos-press
15 Сентября 2026, 20:27
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Производители напитков прогнозируют рост цен на 30–34% из-за нового акциза

Производители воды и напитков требуют отложить введение акциза на продукцию, содержащую сахар и подсластители.

Производители напитков прогнозируют рост цен на 30–34% из-за нового акциза.
Производители напитков прогнозируют рост цен на 30–34% из-за нового акциза.

Представители отрасли считают, что эта мера носит дискриминационный характер и приведет к снижению продаж и инвестиций, а также скажется на рабочих местах, в условиях продолжающегося роста издержек в секторе, передает logos-pres.md

Позицию представил председатель Ассоциации производителей воды и напитков Молдовы Евгений Решковой на консультациях по проекту бюджетно-налоговой политики.

«Я считаю, что этот акциз несправедлив, поскольку это избирательная и дискриминационная мера, применяемая к одной отрасли и ограниченной категории продукции, без полного анализа экономических и социальных последствий. В качестве обоснования этого налога нам сообщили, что его целью является сокращение потребления продуктов с сахаром, однако под действие меры попадает и продукция, содержащая подсластители.

Введение этого акциза приведет в нашей отрасли к снижению объемов продаж, а последствия затронут всю экономическую цепочку. Таким образом, мы сократим инвестиции, усилится давление на рабочие места и заработные платы, снизятся потребление и покупательная способность работников отрасли», — заявил Решковой.

По его словам, отрасль уже сталкивается с постоянным ростом издержек, в том числе стоимости топлива, что напрямую влияет на конкурентоспособность сектора, поскольку логистика является важной составляющей конечной стоимости продукции.

Кроме того, 2027 год совпадает с внедрением Системы депозита за упаковку — реформы, которую производители поддерживают и для реализации которой уже сделали значительные инвестиции.

«Наложение двух этих мер на одну и ту же отрасль создает чрезмерную и, с нашей точки зрения, ненужную нагрузку. Расчеты показывают, что введение акциза и депозитной системы увеличивает цену продукции на полке на 30–34%. Мы оцениваем снижение потребления примерно на 30% по отрасли», — заявил Решковой.

В свою очередь председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Марчел Спатарь заявил, что власти дополнительно проанализируют влияние этой меры на потребление, однако отметил, что акциз преследует цель защиты общественного здоровья:

«Я знаю, что сектор напитков среди всех отраслей агропродовольственной промышленности является наиболее прибыльным. И это не только в Молдове. Мы понимаем аргументы. В то же время этот акциз имеет социальную функцию — сокращение потребления напитков с сахаром, которые влияют на здоровье».

Представители отрасли также заявили, что сектор инвестирует в инновации и развивает продукцию без сахара, а также поддерживает цели правительства и законодателя в сфере общественного здоровья.

Согласно проекту бюджетно-налоговой политике, с 2027 года акциз на газированные безалкогольные напитки с добавленным сахаром или подсластителями, а также энергетические напитки с таурином, кофеином или гуараной составит 1,60 лея за литр. В 2028 году ставка вырастет до 1,76 лея, а в 2029 году — до 1,94 лея за литр.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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