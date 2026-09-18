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logos-press.md logologos-press
18 Сентября 2026, 12:52
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Профсоюзы выявили более 3,5 тыс. нарушений трудового законодательства

Инспекторы труда в первом полугодии 2026 года выявили более 3,5 тыс. нарушений трудового законодательства и требований безопасности и охраны труда. Около 90% из них связаны именно с безопасностью труда.

Профсоюзы выявили более 3,5 тыс. нарушений трудового законодательства.
Профсоюзы выявили более 3,5 тыс. нарушений трудового законодательства.

Всего за этот период инспекторы посетили 120 предприятий и учреждений. Наиболее активно проверки проводились в сфере образования и здравоохранения, передает logos-pres.md

Среди выявленных проблем – отсутствие оценки профессиональных рисков, инструкций и журналов по охране труда, необходимых предупреждающих знаков, а также комитетов по безопасности и охране труда. Были зафиксированы и случаи ненадлежащего обучения работников. 

Эти данные были представлены на заседании Конфедерального комитета Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. На заседании обсуждались также меры по предупреждению психосоциальных рисков, обеспечению баланса между профессиональной и личной жизнью, а также установлению дополнительных гарантий в рамках коллективных трудовых договоров. 

Отдельное внимание на заседании было уделено работникам культуры. Вопросы их трудовых прав, условий работы и социальной защиты обсуждались в контексте объявления 2026 года Годом работников культуры.

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Источник
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