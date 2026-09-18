Профсоюзы выявили более 3,5 тыс. нарушений трудового законодательства.

Инспекторы труда в первом полугодии 2026 года выявили более 3,5 тыс. нарушений трудового законодательства и требований безопасности и охраны труда. Около 90% из них связаны именно с безопасностью труда.

Всего за этот период инспекторы посетили 120 предприятий и учреждений. Наиболее активно проверки проводились в сфере образования и здравоохранения, передает logos-pres.md

Среди выявленных проблем – отсутствие оценки профессиональных рисков, инструкций и журналов по охране труда, необходимых предупреждающих знаков, а также комитетов по безопасности и охране труда. Были зафиксированы и случаи ненадлежащего обучения работников.

Эти данные были представлены на заседании Конфедерального комитета Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. На заседании обсуждались также меры по предупреждению психосоциальных рисков, обеспечению баланса между профессиональной и личной жизнью, а также установлению дополнительных гарантий в рамках коллективных трудовых договоров.

Отдельное внимание на заседании было уделено работникам культуры. Вопросы их трудовых прав, условий работы и социальной защиты обсуждались в контексте объявления 2026 года Годом работников культуры.